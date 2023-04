Spøkefull Carlsen på USA-tur: – Treng verkeleg pengar for å finansiere dyre vanar

– Eg sa frå meg VM-kampen for dette!?

Det ropte Magnus Carlsen under ei sending med dei populære, amerikanske sjakkstreamerne Alexandra og Andrea Botez. Med solbriller på og partymusikk i rommet.

For medan Jan Nepomnjasjtsjij og Ding Liren kjempar om å bli verdsmeister i sjakk, har nordmannen sagt frå seg tittelen og heller reist på tur til USA.

– Det var ein artig kontrast til å sitte og spele VM, seier Carlsen om USA-turen i podkasten «Sjakksnakk».

Der har Carlsen spelt i ei celeber pokerturnering, vore på prisutdeling med Robert Downey Jr., James Corden og andre kjendisar, og sjølvsagt spelt sjakk på nett.

– Eg treng verkeleg pengar for å finansiere dyre vanar som å drikke, spøkte Carlsen undervegs i pokerturneringa, ifølgje Wall Street Journal.

– Så eg burde nok ta det ganske seriøst, sa han.

PRISUTDELING: Magnus Carlsen var til stades under Breakthrough Prize Ceremony, ei prisutdeling til vitskapsfolk. Foto: JUAN PABLO RICO / AFP

NRKs sjakkekspert Torstein Bae trur Carlsen lever godt med at VM-kampen går utan han.

– Han er nok komfortabel med det valet han har teke. Viss han skulle vore med, hadde det vore mange månader med harde førebuingar og trening i forkant. Men det er sjølvsagt synd for alle oss som hadde gledd oss til å sjå han.

– Overraskande fengjande

Samtidig som Carlsen nyt livet i USA, er det ein dramatisk kamp over brettet i Kasakhstan.

Carlsens tidlegare VM-motstandar Nepomnjasjtsjij har så langt vunne tre parti, noko Ding også har gjort, i ein kamp med uvanleg få parti som endar med remis. Stillinga er no 6,5-6,5.

– På den eine sida er det traurig utan Carlsen. På den andre har det vore ein overraskande fengjande kamp, med mange avgjorde parti og drama. Det er vi ikkje vann til frå kampar med Magnus, seier Bae.

EKSPERT: Torstein Bae. Foto: Lars Bryne / NRK

Fem av dei ni første partia mellom russaren og kinesaren har enda med siger til éin av dei. Til samanlikning enda alle dei 12 partia mellom Carlsen og Fabiano Caruana i 2018 med remis, før VM-kampen vart avgjord i omspel.

– Kvaliteten på kampen er lågare enn vi er vande til å sjå med Magnus, meiner Bae om årets VM-duell.

VM-kamp: Nepo - Ding Ekspandér faktaboks Parti 1: Remis Parti 2: Siger til Nepo Parti 3: Remis Parti 4: Siger til Ding Parti 5: Siger til Nepo Parti 6: Siger til Ding Parti 7: Siger til Nepo Parti 8: Remis Parti 9: Remis Parti 10: Remis Parti 11: Remis Parti 12: Siger til Ding Parti 13: Remis

– Kjøper ikkje det

Carlsen har tidlegare argumentert for at ein bør sjå på korleis ein kan endra på VM-formatet, og har sjølv spelt meir lyn- og hurtigsjakk dei siste åra.

Han har vore open om at han ikkje lenger er motivert for dei lange førebuingane ein VM-kamp krev, og er ikkje einig i at dei store svingingane i årets VM-kamp beviser at langsjakken lever i beste velgåande.

– Det kjøper eg ikkje i det heile tatt. Det man ser her er at folk ikkje prøver å vere destruktive i same grad. Då blir det parti ut av det. Det er noko heilt anna når folk prøver å vere destruktive, seier Carlsen i Sjakksnakk.

Eit potensielt avgjerande parti i VM-kampen spelas laurdag. Om partiet endar med remis og spelarane har like mange poeng, må dei ut i omspel søndag 30. april.

– Kan knapt kalle det ein meisterskap

Nordmannen bestemde seg i fjor for å gi frå seg verdsmeistertittelen – etter ti år som regjerande meister. Fleire har utvist stor misnøye og sakn over Carlsens fråvær i VM-kampen.

– Eg kan knapt kalle det ein verdsmeisterskapskamp, sa tidlegare verdsmeister Garry Kasparov i mars, ifølgje Wall Street Journal.

– For meg burde verdsmeisterskapen inkludere den sterkaste spelaren på planeten, og det gjer ikkje denne kampen, sa den tidlegare storspelaren òg.

Det er Bae samd i. Han trur Carlsen beheld statusen som nummer éin, sjølv om han ikkje har tittelen til å bevise det.

– Same kven som vinnar av desse to, er status at alle tenkjer at Carlsen framleis er den beste i verda, også i langsjakk. Den einaste måten det kunne vorte reist spørsmål, var om ein av dei vann enormt, meiner NRKs ekspert.

– Ikkje nære

TRENAR: Heine Nielsen har hjelpt Carlsen i ei årrekkje. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Carlsen har uttalt at han ikkje er motivert nok for ein ny VM-kamp. No følgjer han tilsynelatande kampen frå sidelinja.

Trenaren til den norske sjakkongen, Peter Heine Nielsen, meiner eleven har eit godt forhold til begge spelarane i årets kamp.

– Vi hadde ein felles treningsleir med Liren. Han (Carlsen) er ikkje nære med nokon av dei, men dei er gode kollegaer og snakkar hyggjeleg med kvarandre, seier han til NRK.