Spjælingen er blitt «sværingen»: – Jeg blir mer brutal

– Jeg er sterkere enn det jeg var på samme tid i fjor. Og jeg er litt tyngre enn jeg var på samme tid i fjor. Det er det ingen tvil om, sier Henrik Kristoffersen.

Han har fått kallenavnet «spjælingen fra Rælingen » fordi han har vært så spinkel. Før sommeren satte 23-åringen seg som mål om å bygge muskler og bli tyngre.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Fire-fem kilo

For den som har fulgt Kristoffersen på sosiale medier har de sett en alpinist som har brukt mye av tiden vektrommet, innbitt og løftende på tunge vekter. Det er det blitt større muskler av.

– Jeg løfter mer og flere repitisjoner med høyere vekter. Jeg perser så og si på de fleste øvelser, sier Kristoffersen

Vinneren av slålåmcupen i 2016 har lagt på seg mellom fire-fem kilo i løpet av barmarksperioden.

– I vår var jeg mellom 73-73 kilo. Nå ligger jeg stabilt mellom 78 og 79 kilo, sier Rælingen-karen, som innrømmer litt på spøk at han vært bekymret etter å veid seg på badevekta.

– Det meste jeg har sett på vekta i sommer er 79,8 kilo. Da så jeg selv i speilet og tenkte: Nå er du f*** meg feit, smiler alpinisten som har vært utestengt fra landslaget i hele sommer.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Tent

1. oktober får 23-åringen lov til å trene sammen med resten av landslaget igjen, etter at han til slutt undertegnet utøverkontrakten til alpinlandslaget.

NRKs alpinekspert, Kjetil Andre Aamodt hyller Kristoffersens trenigsiver i sommer.

– Slik jeg har sett ham på sosiale medier så virker han mer tent enn noengang. Har trener vanvittig godt og han har lagt å seg noen kilo også, ser det ut som. Jeg synes han ser veldig sterk ut, sier Aamodt.

LES OGSÅ: Kristoffersen i forsoningsmøte med landslaget.

– Ingen forskjell

Kristoffersen mener mer mer tyngde gjør ham råere og mer eksplosiv til vinteren.

– Jeg kjører fint på ski, men jeg har mangla litt den råskapen, og det siste kneppet med styrke. For min del så betyr det at jeg får muligheten til å bli mer brutal både i storslalåm og slalåm, sier Kristoffersen.

Aamodt mener utestengelsen ikke har betydd noe for treningen til slalåmkjøreren.

– Jeg tror ikke det gjør så stor forskjell at han har vært utenfor laget gjennom sommeren og høsten. Forhåpenligvis kan det være positivt både for han og laget at de har vært gjennom denne prosessen nå, sier Kjetil Andre Aamodt.