Spisskrise før skjebnekampene mot Irland: – Lukter ikke akkurat mål

Norges landslagssjef Martin Sjögren navngir tre spillere som er tiltenkt spissroller i de svært viktige VM-kvalifiseringskampene mot Irland fredag og tirsdag: Isabell Herlovsen, Elise Thorsnes og Lisa-Marie Karlseng Utland.

Alle disse tre har tidligere vært scoringsmaskiner for klubblagene sine, men nå trenger de fem seriekamper hver for å gjøre ett mål.

Likevel holder ikke spissituasjonen landslagssjefen våken om natten:

– Jeg synes det ser helt ok ut, sier han, og understreker at han føler seg trygg på troppen.

Null mål på ti kamper

HERLOVSEN: Var ikke i god nok form til å spille hele landskamper etter Kina-oppholdet, forteller landslagssjefen. Herlovsen har 53 mål for Norge.

Sjögrens utvalgte bør vinne begge de kommende kampene mot Irland, pluss oppgjøret mot Slovakia i august, slik at de slipper å være avhengige av seier over europamester Nederland i september. Men i motsetning til utilgjengelige Ada Hegerberg, sliter altså Herlovsen, Thorsnes og Utland med å finne nettmaskene

– Det lukter ikke akkurat mål. Jeg så Herlovsen spille sist serierunde mot Trondheims-Ørn, og hun klarte jo ikke komme til målsjanser, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Herlovsen har kun scoret tre mål på ni seriekamper for Vålerenga. Karlseng Utland spiller sin første sesong for svenske Rosengård, og har tre nettkjenninger på syv seriekamper.

UTLAND: Har fått en ok start i Allsvenskan, men har ingen kjempeuttelling på landslaget: Fem mål på 29 kamper viser statistikken.

Dårligst scoringssnitt har Utah Royals-spiller Elise Thorsnes. På ti seriekamper han hun null mål, og hun har vært ut og inn av førsteelleveren. Tidligere har Sjögren brukt Thorsnes som back, men til tross for lite mål i klubb er hun tiltenkt en angrepsrolle mot Irland.

– Thorsnes og Herlovsen er spisser som var bedre for noen år siden. Spissenes prestasjoner måles jo ut ifra hvor mange mål de scorer, og når de ikke scorer blir selvtilliten lav, mener Torp.

Avhengige av midtbanespillerne

Norge har tidligere belaget seg på scoringer fra midtbanespillere, og her er Toppseriens toppscorer Guro Reiten prakteksempelet.

TORP: NRKs fotballekspert håper de norske spissene får tilbake selvtilliten foran mål.

– Reiten er egentlig tilretteleggeren, men hun er også det store plusset fremover på banen. Norge er helt avhengige av Reiten, sier Torp.

Han påpeker også at Wolfsburg-ving Caroline Graham Hansen er en nøkkelspiller for Norge. Hun ble skadet i den tyske cupfinalen, og i mesterligafinalen uken etter måtte hun gå av banen på grunn av smerter. I tillegg har hun nettopp brukket fingeren, og er usikker før Irland-kampene.

– Jeg er ikke så bekymret for skaden hennes. Nå handler det for Caroline om å samle krefter, fordi at for oss er hun ekstremt viktig. Hun behøver å komme inn og være den beste Caroline som hun kan være, sier Martin Sjögren.

Synne Jensen (Stabæk) og Synne Hansen (LSK Kvinner) er også med i troppen som er i Dublin. De kan begge spille angrep.