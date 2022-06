Spissen fra fremtiden

I mars i fjor skrev den poetiske spisslegenden Jorge Valdano en sak i den spanske avisen El País hvor den første mellomtittelen var: «For en fyr!»

Noen dager før hadde Sevilla røket ut av Europaligaen.

– De ble ofre for en mann, ikke et lag, skrev Valdano.

Han beskrev så et «mareritt» for spanjolene. Valdano hadde sett en «tynn fyr med lange bein» som «tenker på hvordan han skal score mål selv når han er nede i eget felt».

– Selv om han virker som en androide fra fremtiden, er han rasende god her og nå, skrev Valdano.

Androiden var Erling Braut Haaland, som i dag ble klar for Manchester City. Da Valdano skrev sin sak, hadde han scoret to mål for Dortmund mot Sevilla. Søndag mot Sverige scoret han to nye.

Igjen virket det som han er kommet hit via en tidsmaskin. Skulle du bygget en målscorer i et laboratorium, hadde du endt opp med Haaland.

KLAR FOR CITY: Mandag ble Haaland presentert som City-spiller. Foto: mancity.com

Sprintende basketballspiller

Det ligger mye i beskrivelsen til Valdano. Haaland er ikke følelsesmessig kald som en robot – han spiller med vilje og guts, og han svarer om han blir provosert – men som målscorer virker det som han har blitt designet.

Få om noen spisser dette årtusenet har kombinert en høyde på 194 centimeter med en slik fart. Haaland har størrelsen til en basketballspiller og steget til en sprinter.

Han kan score på løp i bakrom, innlegg i feltet og langpasninger fra forsvaret.

Målene for Norge denne samlingen har vist hvor mange måter Haaland kan levere varene på. Han scoret mot Serbia med venstre, så mot Sverige med høyre. Akkurat da han ble kritisert for å ha bommet på flere sjanser mot Slovenia med hodet, stupte han inn et nytt mål mot Sverige.

HODESTØT: Erling Braut Haaland lurte seg inn foran svenske Hjalmar Ekdal og stanget inn 1–0 til Norge. Haaland og co. vant til slutt 3–2. Foto: Javad Parsa / NTB

Legger man til to straffer, ble det fem mål på fire kamper denne gangen.

Ikke rart City har ligget langflate etter jærbuen.

Les også: Haaland presentert som City-spiller: – Jeg har vært City-fan hele livet

Erling som Arnold

Jo lenger Haaland fortsetter denne formen, desto mer sprer det seg en følelse av at han vil score i hver kamp – før eller siden. Da Dortmund røk ut av Mesterligaen i 2020, spilte nettsiden Bleacher Report på det samme som Valdano skulle beskrive.

– Erling Haaland will be back, skrev de på Facebook.

Nedenfor var Haaland photoshoppet som Arnold Schwarzenegger i filmen The Terminator.

I den klassikeren er Schwarzenegger halvt menneske, halvt maskin. Fortellingen skjer i 1984, men Schwarzenegger er sendt på oppdrag fra fremtiden, nærmere bestemt 2029. Hver gang han feiler, dukker han opp på ny. «I’ll be back» er filmens mest kjente replikk.

Haaland kunne selv kommet fra 2029. Før kunne fotballspillere både røyke og drikke, og likevel være best. Selv Johan Cruyff likte sine sigaretter. I fremtiden vil stjernene bare bli mer og mer profesjonelle, og Haaland er der allerede.

Han har hentet inspirasjon fra dietten til Cristiano Ronaldo, han bruker spesielle briller for å sove bedre, og han mediterer for å gjøre hodet skarpere.

Omtrent hvert minutt er utnyttet for å score så mange mål som mulig.

PRESENTERT: Erling Braut Haaland har nå satt signaturen sin på City-kontrakten. Her er han sammen med sportsdirektør, Txiki Begiristain. Foto: mancity.com

«Urettferdig» duell

Og dette skal Norge være glade for. Mye har blitt sagt om de kollektive stegene Norge har tatt under Ståle Solbakken det siste året. Avstandene i laget er bedre. Forsvaret er mer solid. Moralen er strålende.

Alt dette er sant.

Og likevel kommer vi ikke unna at Haaland har scoret tre av lagets fire mål fra åpent spill denne samlingen, pluss to straffer. Da noen andre endelig fant nettet – Alexander Sørloth headet inn 3–2 mot Sverige – så var det Haaland som slo innlegget.

Haalands mål hadde neppe blitt scoret av andre. Blant de som var på banen mot Serbia var det kun han som hadde teften og steget til å komme i posisjon for å sette inn innlegget.

Haaland sørger for Norge-ledelse Du trenger javascript for å se video.

Borte mot Sverige hadde han farten til å jage etter en stuss, og så teknikken til å banke ballen nede i hjørnet med sitt svakeste bein.

Haaland scorer sitt andre mot Sverige - bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

Og på det første målet mot Sverige på Ullevaal, lå han en god meter bak stopperen Hjalmar Ekdal idet Fredrik Bjørkan slo inn. Men Haaland hadde lest hvor ballen ville havne, og med sine enorme klyv kom han seg langt nok foran til å nikke den i mål.

Haaland sender Norge i ledelsen Du trenger javascript for å se video.

Det var en duell mellom en spiss fra Manchester City og en stopper fra Allsvenskan. Slik så det også ut.

Spiller hverandre gode

Det er helt naturlig at Haaland er så viktig for Norge. Alle mannskap trenger sine beste, og om Solbakken ikke hadde bygget laget rundt Haaland, hadde han fått kritikk.

Samtidig hadde Haalands mål vært mindre verdt om Norge hadde feilet som lag.

SUKSESSDUO: Ståle Solbakken har bygget laget rundt Erling Braut Haaland. Det har gitt uttelling. Foto: Javad Parsa / NTB

Han og Solbakken har hverandre å takke. Det er ingen automatikk i at superstjerner leverer for sine landslag. Spesielt med mindre land er fristelsen å sluntre unna samlinger fordi man vet man neppe vinner noe uansett.

Det er heller ingen automatikk i at superstjerner har gode lag rundt seg. Spør bare Lionel Messi, som var 33 år da han først vant noe med Argentina.

Men for Norge er timingen ideell. Idet Haaland har gitt laget en sylskarp brodd, har Solbakken blåst nytt liv i troppen og strammet opp forsvaret.

I starten lurte mange på hvordan Solbakken skulle få maks ut av Haaland. Ingen spør om det nå.

Les også: Svenskene fortviler etter nytt tap mot Norge: – Jeg er forbannet

På vei mot EM

I stedet prates det om at Norge leder sin gruppe i Nasjonsligaen med tre poeng foran Serbia, og at de spiller som et lag som er på vei mot EM.

Det debatteres ikke om, men når Haaland skal ta rekorden til Jørgen Juve på 33 landslagsmål. Han har nå 20, som er utrolig – ikke bare fordi Haaland er 21 år, men fordi det føles som at han så vidt er i gang på landslaget.

Over sommeren vil folk også prate om han virkelig vil passe inn i spillestilen til City.

En ting er helt sikker: Han passer svært godt inn på dette norske landslaget.

For Norge ser fremtiden lys ut. Og det vet nok Haaland godt.