– Ai ai ai, for et drama, for en sport, utbrøt kommentator Atle Gulbrandsen da løpet var over.

Det så lenge ut til å bli en drømmedag for Max Verstappen, som ledet med god margin og styrte mot en ny VM-seier. Det ville gitt ham enda større forsprang på rivalen Lewis Hamilton i Mercedes.

Så startet sviktet bilen på banen i Baku.

Fire runder før slutt punkterte Max Verstappen og mistet kontrollen over bilen. Den dundret i autovernet, og løpet var over. En rasende Verstappen kunne nesten ikke tro det han opplevde, og slo og sparket til bilen i raseri.

SINT: Max Verstappen tuppet bilen i bakdekket etter uhellet. Foto: Anton Vaganov / Reuters

– Det hadde vært en enkel seier. Men i denne sporten er det ingenting som er sikkert, sa Verstappen i et intervju etter målgang.

– Jeg føler med Max (Verstappen) i dag. Han gjorde et fantastisk løp, sier lagkamerat Sergio Pérez, som vant løpet.

TV-bildene viste at Verstappen som holdt seg til hodet, knust over at seieren glapp og at rivalen klatrer forbi i VM-sammendraget.

– Det er synd, men nå har vi flaks som fortsatt leder i sammendraget. Det er ikke sånn jeg ønsket, vi ønsket å få en større luke i sammendraget, sier Verstappen.

PUNKTERING: To runder før slutt glapp seieren. Foto: Natalia Kolesnikova / AFP

Krise for Hamilton

Da Verstappen røk ut klatret Lewis Hamilton opp til andreplass i løpet. Den plasseringen ville gitt ham en solid ledelse i VM-sammendraget, og et enormt poengjafs i konkurransen mot nederlenderen.

Løpet ble startet igjen like senere. Hamilton fikk en god start, men så ...

Mercedes-føreren bremset for sent inn i første sving, så mens konkurrentene kjørte til venstre seilte Hamilton rett frem og ut av svingen.

PÅ BANEN: Hamilton avbildet underveis i søndagens dramatiske løp. Foto: Ozan Kose / AFP

Plutselig var han sist i feltet.

– Jeg beklager, gutter, meldte Hamilton på radioen til laget.

Hamilton ble stående uten poeng i løpet.

– Det er ydmykende. Vi jobber så hardt for å komme tilbake i toppen. Jeg ga alt, men tapte til slutt, sier Hamilton til Sky.

Slik forklarer han hva som skjedde da han bommet fullstendig i svingen:

– Jeg skrudde av en bryter som setter bremsene av, så jeg gikk rett frem i svingen. Jeg føler med alle på laget, sa en nedstemt Hamilton.

Sensasjonell pall

Red Bulls Sergio Pérez vant, men også der var det dramatikk. På seiersrunden fikk Pérez beskjed om å stoppe bilen umiddelbart og ikke kjøre videre. Ordren kom fra sjefene i red Bull-laget.

– Vi var nære på å avbryte løpet. Det var svært nære, sier Perez i et intervju vist på Viaplay.

VANT: Sergio Pérez fra Red Bull-laget. Foto: Maxim Shemetov / AP