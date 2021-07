Spilte seg ut av medaljekampen

Norges golfstjerne Viktor Hovland hadde en tung dag på banen i Tokyo lørdag. Det som skulle være runden hvor han spilte seg nærmere teten, ble heller runden hvor håpet om OL-medalje ser ut til å forsvinne.

Hovland startet runden svært dårlig med to bogeys på de to første hullene. Han brukte lang tid å på hente seg inn igjen, men to birdies på de siste åtte gjorde hvert fall at han endte dagen på par. Dermed er han fortsatt fem under par totalt.

– Det var tungt i dag. Det var ikke så mye bra som skjedde. Da jeg slo noen bra slag og var på gang, så misset jeg putter. Og da blir det mye kjemping, sa Hovland til NRK etter runden.

Problemet er at mens Hovland fortsetter å slite i Tokyo, har flere av de andre favorittene fått det til å svinge. Verdensstjerner som Rory McIlroy, Hideki Matsuyama, Tommy Fleetwood, Paul Casey og Shane Lowry og Xander Schauffele er alle fem slag eller mer foran Hovland. Sistnevnte leder turneringen foreløpig på 14 under par.

Derfor blir det nærmest en umulig oppgave for nordmannen å kjempe om medalje på avslutningsrunden søndag.

– Det er lang vei opp, så det er kjedelig. Men jeg vet at jeg har en lav runde inne, så får vi avslutte turneringen på en bedre måte, sa Hovland.

Også Kristian Krogh Johannessen hadde en noe ujevn runde. Totalt er han én under par og langt ned på resultatlista.