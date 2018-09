At dét skjer, er spesielt. For mens profilene på landslagene har trent gjennom vår-, sommer- og høstmånedene, har det – dels i kulissene og dels i offentligheten – pågått en dragkamp mellom ski-profilene og deres eget forbund om kommersielle rettigheter.

Sjelden erkjennelse

Utad har landslagssjef Vidar Løfshus påpekt at utøverne deres har en «jævlig høy markedsverdi» og kom deretter med en advarsel om hvordan de utfordrer den såkalte landslagsmodellen.

Advokat Pål Kleven mente i en kronikk at skiforbundet har gått for langt i spørsmålet om hvem som eier utøvernes rettigheter.

På utsiden har kommentatorene Birger Løfaldli og Leif Welhaven, i henholdsvis Adresseavisen og VG, i lengre tid ment at det vil komme en debatt om norsk langrenns finansieringsmodell.

i Norge bygger på landslagsmodellen. Kort fortalt er det en såkalt fellesskapsmodell hvor NSF forvalter en del av utøvernes markedsrettigheter. Sentraliserte markedsrettigheter innebærer i hvert fall at inntektene fra sponsoravtaler skal komme flere til gode. Når en utøver takker ja til landslagsplass og underskriver utøveravtalen, forvalter skiforbundet deler av markedsrettighetene deres. Det innebærer at de skal være lojale til forbundets sponsorer som har såkalt bransjeeksklusivitet innen deres kategori av varer/tjenester. Utøverne kan skrive private avtaler med sponsorer som ikke er i konflikt med skiforbundets egne.

Og nå, bare to måneder før sesongen går i gang, har Norges Skiforbund kommet til en sjelden erkjennelse.

– Vi har en landslagsmodell i dag som kanskje ikke er optimal ut ifra hvordan markedet fungerer, sier langrennssjef Espen Bjervig til NRK, om bakgrunnen for at han tirsdag holdt «toppmøte» i Oslo, hvor langrennseliten og jurister var samlet for første gang for å diskutere løsninger rundt sponsor- og markedsrettigheter.

– Det er ingen har fasit på noe her. Først må vi se på hva som fungerer og ikke i dagens modell. Hvordan ser den ut i fremtiden? Må vi gjøre noe for å tilpasse oss? sier han.

Managere, utøvere og jurister

SKI-TOPP: Langrennssjef, Espen Bjervig, her fra en pressekonferanse på Beitostølen før langrennssesongen i 2016. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Langrennssjefen har ikke lyst til å fortelle hvem som deltok på møtet, men nøyer seg med å kalle dem «en arbeidsgruppe med ressurspersoner» som er «satt sammen for å lage en mulig fremtidig kommersiell plattform for langrenn».

Men managerne til landets tre aller største skistjerner, Therese Johaug, Johannes Høsflot Klæbo og Petter Northug, bekrefter alle overfor NRK at de var til stede. Jørn Ernst, Haakon Klæbo og Are Sørum Langås ønsker imidlertid ikke si noe om innholdet i møtet.

Før helgen gikk det også ut en e-post til utøverne hvor de ble informert om møtet. Hvem som stilte på vegne av dem har ikke NRK klart å bringe på det rene. I tillegg skal to jurister ha deltatt, men NRK er ikke kjent med hvem dette var.

TIL STEDE: Managerne Haakon Klæbo, Are Sørum Langås og Jørn Ernst. Foto: Terje Pedersen/Vegard Wivestad Grøtt/Vidar Ruud / NTB scanpix

Ser på flere problemstillinger

Bjervig sier at arbeidsgruppen skal se på flere ting, blant annet retningslinjer for sosiale medier.

Bruken av Facebook, Instagram og Youtube gjør bildet for promotering av forbundets og private sponsorer svært komplekst. Her har NRK allerede omtalt hvordan Heidi Weng på et tidspunkt brøt markedsreglene tidligere i høst.

De skal se på sponsorutfordringer. Det foregår for eksempel hvert år en kamp om utøverne tidsbruk rundt oppdrag for skiforbundets eller private sponsorer. De skal også se på problemstillinger som omhandler hvem som eier utøvernes markedsrettigheter til enhver tid.

Men Bjervig fremholder at landslagsmodellen er fundamentet.

– Så må man se på hvordan man kan tilfredsstille andre involverte, sier han.

– Viser vilje til dialog

KOMMENTATOR: I Adresseavisen, Birger Løfaldli. Foto: Håvard Haugseth Jensen / Adresseavisen

Adressa-kommentator Løfaldli mener at skiforbundet har fått mye fortjent kritikk for hvordan de håndterte situasjonen rundt Petter Northug i mange år, men kaller Bjervigs dialogmøte for positivt.

– De har konstant vært på etterskudd, slik jeg oppfatter det. Med dette initiativet viser de vilje til å gå i dialog med de største stjernene, noe som er helt avgjørende dersom landslagsmodellen skal opprettholdes, sier han når NRK spør hvordan han tolker møtet.

Selv om det bare har vært ett møte, synes Løfaldli at det kan virke som om skiforbundet har endret kurs.

– Det er bedre å sette seg ned og diskutere enn å sitte i hver sin landsdel og enten vente på at den andre parten signerer en kontrakt, eller at man forsøker å diktere hvordan stjernene skal opptre. Det skal Bjervig ha ros for, sier Adressa-kommentatoren.

Skal være i forkant

På spørsmål om vi i løpet av det neste halvåret kan bli vitne til store forandringer i det kommersielle regelverket, svarer Bjervig at det eventuelt ligger mange møter frem i tid.

Nå ønsker skiforbundet å samle partene under samme tak for å høre hvor skoen trykker i det kommersielle landskapet. Han vil at forbund, utøvere, managere og sponsorer nå må være proaktive med tanke på hvordan verden ser ut fremover.

Konfliktene, kranglene og frustrasjon på begge sider ligger der latent, ifølge NRKs opplysninger.

– Det er jo ingen hemmelighet at vi har hatt våre diskusjoner de siste syv-åtte årene i kommersielle saker. Det er et forsøk på å være på forskudd og ikke etterskudd når markedet endrer seg, sier Bjervig.