– Vi føler oss lite ønsket, lite sett og avvist. Vi føler oss nedprioritert og behandlet dårlig, står det i et brevet, som NRK har fått tilgang på. Innholdet gjengis med samtykke fra spillergruppa.

Laget ligger på fjerdeplass i 3. divisjon så langt i sesongen. Tirsdag kveld skal de ha et møte med styret i klubben. Også trenerne for laget har sendt et lignende brev til styret.

– Dette er et siste ønske om at det skal bli gjort noe, før vi føler at dette er noe som bør deles med Fotball-Norge, står det avslutningsvis i brevet fra spillerne.

Styreleder: – Slik skal det ikke være

Brevet ble sendt til styret før sommeren og tar opp en rekke temaer spillerne er misfornøyde med. De etterspør informasjon om hva de egentlig får igjen for treningsavgiften, om klubben har en sportslig plan for damelaget og hvorfor damelaget ikke får de samme mulighetene som herrelaget i samme divisjon.

BORTEBANE: Skeids damelag har to treninger i uke på NIH. Her har de ikke egen garderobe og banen ligger et stykke unna deres opprinnelige treningsområde. Foto: Anne Rognerud / NRK

Et eksempel er hvordan kvinnelaget mener de blir nedprioritert på den beste banen klubben disponerer, Nordre Åsen. A-laget på kvinnesiden hevder de har kun én fast trening på denne banen i uka. Her er styret uenig. De sier laget har to faste treninger.

På herresiden har både A-laget og rekruttlaget (som også spiller i 3. divisjon) alle sine treninger på denne banen. Kvinnelaget blir ofte henvist til andre baner. For eksempel har de trent på både Muselunden og NIH, baner de mener holder langt lavere standard.

– Det er stor forundring hva disse 4500,- (spilleravgiften, red.anm.) går til. Det skal også nevnes at det sies at det går til baneleie og treningstider på Nordre Åsen. Vi i Skeid Damer har hatt mange treninger på Muselunden i år og i fjor. Vi opplever ikke at vi prioriteres foran hverken G15 og oppover for å trene på Nordre Åsen, heter det i brevet.

Laget skriver at de har prøvd å ta opp disse utfordringene med klubbledelsen, uten å føle at de har kommet noe videre. Derfor går de videre til styret med saken.

Styreleder Jørgen Wilhelm Bjerke forstår kvinnenes frustrasjon, men påpeker at laget også får trene på klubbens beste bane.

– I denne perioden, hvor vi bygger om en hel bane bak her, er vi jo manko på alt. Og det er kanskje barnefotballen det går hardest utover nå. Så har vi kjøpt tid på idrettshøgskolen (NIH), for at damelaget skal få trene der 2 ganger i uka, helt uforstyrret av at kretsen berammer kamper der, sier Bjerke.

STYRELEDER: Jørgen Wilhelm Bjerke i Skeid fotball, foran klubbens hovedbane, Nordre Åsen. Foto: Anne Rognerud / NRK

Tirsdag kveld møter han kvinnene for et møte. Han syns det er trist at laget opplever satsingen slik som de gjør.

– Det er vondt å høre at de ikke føler seg sett og prioritert i det hele tatt. Det var en av tingene man reagerte på. Her må vi sette oss ned og prate, for slik skal det ikke være. Da har vi ikke gjort jobben vår med tanke på å fortelle og forklare hvor vi vil, sier styrelederen.

– Fortsatt en utfordring i norsk fotball

NRK har vært i kontakt med flere av dagens spillere Skeid. De ønsker ikke å uttale seg utover det som står i brevet. Det gjør heller ikke trenerne for laget.

NRK har også vært i kontakt med to tidligere spillere som har forlatt Skeid. Elise Gullhav Kvandal var i kapteinsteamet og var med å skrive brevet til styret i Skeid, før hun meldte overgang til Sarpsborg 08.

EKS-SPILLER: Elise Gullhav Kvandal var blant dem som skrev brevet til styret. Hun har nå byttet ut klubben med Sarpsborg 08, der hun stortrives. Foto: Anne Rognerud / NRK

– Jeg følte vel i møte med klubben, daglig leder og treneren vi hadde, så hadde de ikke en målsetting og man følte ikke man ble tatt vare på. Vi følte at man ikke fikk noe igjen for det man betalte for, kanskje. Både i blod og slit på banen, men og i sum av penger, sier Elise Gullhav Kvandal.

Om målsettingene svarer styrelederen at det er viktig å ha et lag bestående av Skeidjenter som har kommet opp gjennom klubbens systemer.

– Det er viktig å ha en god utviklingsarena – Skeidjenter skal ha et a-lag å spille på, så har vi sagt at det er fint om vi kan etablere oss i 3. divisjon og kjempe om å være i toppen der, sier Bjerke.

Opplevelsen av at damelagene ikke blir satset på, er noe Hege Jørgensen hører ofte. Hun er daglig leder i Toppfotball Kvinner, og kjenner ikke situasjonen i Skeid spesifikt, men uttaler seg generelt.

– Det er klart at dette er fortsatt en utfordring i norsk fotball. Vi, i vår organisasjon, får dessverre stadig vekk henvendelser og vitnesbyrd på at dette fremdeles skjer. Så selv om vi har kommet veldig langt, det er masse positivt som har skjedd, så er det nok dessverre en del av dette som skjer i norsk fotball fremdeles, sier Jørgensen og legger til:

– Det handler om alt fra treningstider til garderober, til ikke ha garderober i det hele tatt, eller dårligere garderober. Det handler om følelsen av ikke å bli satset på, følelsen av å faktisk ikke ha den samme verdien som det guttene har.

Hovedsponsoren krever handling

Skeids hovedsponsor er OBOS. De har de siste årene gått tungt inn med en satsing på kvinnefotballen i Norge.

KVINNEFOTBALL: Både konsernsjef i OBOS, Daniel Siraj og Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, har lenge vært tydelige stemmer for likestilling i norsk fotball. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Konsernsjefen, Daniel Siraj, tok selv kontakt med Skeid da han fikk høre om hvordan damelaget føler seg behandlet.

– Jeg tror at klubbene der ute vet at skal de jobbe sammen med OBOS, så må de sørge for å jobbe systematisk og godt også på kvinnesida, basert på de forutsetningene de har, sier Siraj.

Det vil nå Skeid ta tak i, blant annet med kveldens møte med damelaget.

– Jeg er helt enig med Daniel. Derfor vi tar dette veldig alvorlig. Vi har invitert spillergruppa tett på oss. Løse opp i flokene, misforståelser. Hvis det er urett eller diskriminering skal vi selvfølgelig rette opp det umiddelbart, sier styreleder Bjerke.