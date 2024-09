– Det ville vært veldig rart hvis meningsmålingene etter 0-0 mot Kasakhstan hadde vært positive – da hadde jeg blitt bekymret. Vi må tåle det vi står i.

Det sier Norge-trener Ståle Solbakken til NRK før Østerrike kommer på besøk til Ullevaal mandag kveld.

De siste seks kampene har bare gitt én seier til Solbakkens landslag.

– Jeg har ikke noe problem med kritikken, og mye av den er fortjent. Fotball handler til syvende og sist om å vinne kamper, anerkjenner landslagssjefen.

For etter en rekke svake resultater har landslagssjefens fremtid blitt et spørsmål.

Solbakken har allerede annonsert at denne VM-kvalifiseringen trolig blir hans siste. Og han gjør det klart at han har ingen planer om å gi seg tidligere.

– Har du i løpet av de siste 24 timene tenkt på om du er riktig mann på jobben?

– Nei, det har jeg ikke tenkt på. Dette er «the name of the game».

Etter 0-0 mot Kasakhstan: Har du tillit til Ståle Solbakken som Norge-sjef? Ja Nei Har ikke bestemt meg Vis resultat

Ståle Solbakken på pressekonferanse i Almaty fredag. Foto: NTB

«Mini»: – Jeg liker Ståle

Flere fotballeksperter NRK har snakket med, støtter Solbakken og ser ingen grunn til at han skal forlate skuta før kontrakten er ute.

Den tidligere landslagsspilleren Jahn Ivar «Mini» Jakobsen mener at landslaget har gjort «alt» rett de siste årene – utenom å vinne.

– Jeg liker Ståle, på godt og vondt. Han er direkte og bryr seg, noen ganger for mye. Det er lenge siden det har vært så artig å se kampene, både med tanke på spillertypene og sjansene, sier «Mini» Jakobsen.

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen liker spillestilen til Solbakkens Norge. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Øker presset

Han får støtte av NRK-ekspert og Viking-spiller Kristoffer Løkberg.

– Det blir fort dumt å bytte han ut etter en uavgjortkamp mot Kasakhstan. Det er reaktivt å plutselig si at «nå er det nok». Vi må puste litt med magen, mener trønderen.

Samtidig, Carl-Erik Torp mener at uavgjortresultatet ikke gjør Solbakken noen tjeneste.

– Presset har økt gradvis den siste tiden, men tok nok et ganske kraftig byks etter kampen mot Kasakhstan. Vi vet han har støtte internt i forbundet og i spillergruppa, men hos fotballmenigheten og supporterne øker presset nå, sier NRK-eksperten.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp. Foto: Birk Pessl-Kleiven / NRK

– Hjelper ikke å bytte trener

Per-Joar Hansen, som også var assistenttrener for landslaget under Lars Lagerbäck, peker på at situasjonen vil være en helt annen dersom Norge skulle slå Østerrike på mandag.

– Det hjelper ikke å bytte trener, nå må det jobbes fremover med de planene som er lagt. Kampen som har blitt spilt må de legge bak seg, og fokuset må være på Østerrike. De må konstatere at de fikk det poenget, og at den kampen ikke kan spilles om igjen, sier «Perry».

Per Joar Hansen har god erfaring fra landslagssystemet. Foto: NTB

– Kan det påvirke spillergruppa at Solbakken har sagt at dette blir hans siste kvalifisering?

– Jeg tror ikke det har noe å si, spillere er såpass proffe. De tenker veldig lite på slikt. Hver gang de blir kalt inn til landslaget er de positive til å bidra. Nå har Ståle og laget jobbet sammen siden 2020. Spillerne vet at trenere kommer og går. Det blir med denne kvaliken, da må de forholde seg til det, sier Hansen.

Støttes av spissen

På de siste åtte kampene har Ståle Solbakkens Norge bare fått to seiere, det var mot miniputtnasjonene Kosovo og Færøyene.

Etter kampen i Kasakhstan er spillerne likevel tro mot prosjektet til Solbakken.

– Får Norge nok ut av mannskapet, Alexander Sørloth?

– Vi spillerne må bare fortsette, vi kan ikke gi opp. Vi er nødt til å restarte, dra hjem, restituere og slå Østerrike. Det er eneste medisin mot det her, sier Atletico Madrid-spissen.

Alexander Sørloth mener medisinen mot kritikken er å vinne fotballkamper. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Er Solbakken rett mann for en VM-kvalik?

– Ja, jeg synes det. Jeg har full tillit til Ståle. Jeg synes vi spiller veldig god fotball, men det blir mye nesten, og det er mer opp til oss spillerne, mener Sørloth.

Antonio Nusa, som gjorde en god figur ute på venstrekanten mot Kasakhstan, stemmer i:

– Det er ikke verdens undergang ennå. Vi har ett poeng. Vi kunne hatt null. Vi er bare i starten nå. Det kan bare bli bedre, og det er det vi skal prøve på. Vi har absolutt tro og jeg tenker virkelig at alle burde ha det også i denne gruppa, sier RB Leipzig-proffen.

Et lite lyspunkt for Norge var at de to andre lagene i Norges Nasjonsliga-gruppe, Østerrike og Slovenia, spilte uavgjort seg imellom.

Det betyr at dersom Norge skulle slå østerrikerne på hjemmebane mandag, vil de fremdeles være i førersetet om å vinne gruppa.