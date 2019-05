Spiller sin siste LSK-kamp: – Det er vondt

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er ingen god følelse. Jeg har likt meg veldig godt på dette laget, så det er vondt at det er siste kamp i helga, sier Engen til NRK.

Søndag møter serieleder LSK Sandviken i Toppserien når det er duket for Superhelg på Intility Arena. Det blir Engens siste kamp for klubben.

Midtbanespilleren har vært en profil i Lillestrøm i halvannet år, et lag hun kommer til å savne.

– Det har vært veldig bra, mitt beste fotballår noensinne. Alt jeg har fått oppleve med LSK i 2018 tar jeg med meg som god erfaring. Det er virkelig en bra gjeng.

Vil ta nye steg

Etter kampen mot Sandviken søndag fortsetter et nytt kapittel i karrieren i en av Europas beste klubber, Wolfsburg.

– Den tyske serien passer meg veldig bra, og i tillegg har Wolfsburg fulgt meg opp i flere år og det føles veldig trygt å gå til et lag hvor man er ønsket.

VIL BLI BEDRE: Engen sier til NRK at hun håper den nye trenings hverdagen i Wolfsburg vil ta henne et steg videre og gjøre henne til en bedre landslagsspiller. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I desember signerte 21-åringen en kontrakt på to og et halvt år med den tyske toppklubben. Selv håper hun at overgangen vil gjøre henne til en bedre spiller.

– Det kommer til å bli en veldig god treningshverdag som kan gjøre meg enda bedre, og som kan føre til at jeg tar nye steg og gjør meg enda bedre på landslaget. Og jeg håper jeg tar det steget fort.

Landslagssjefen er optimistisk

Engen har spilt 15 kamper for landslaget og ifølge landslagstrener Martin Sjögren ligger 21-åringen langt fremme ut ifra sin alder. Han har derfor stor tro på den talentfulle trønderen.

OPTIMISTISK: Landslagsspiller Martin Sjôgren tror Engens sterke fysikk vil gjøre overgangen til proffspill i Europa vil gjøre det enklere for henne. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Ingrid er en moden spiller. Hun har etablert seg på landslagsnivå og har gjort det veldig bra i Lillestrøm, så jeg er langt ifra bekymret for henne. Det kommer til å bli en bra overgang.

Wolfsburg er en av Europas beste klubber. I år vant de både serien og cupen, og kom til kvartfinalen i mesterligaen.

Overgangen fra norsk toppfotball kan være krevende men landslagstreneren mener at Engens kvaliteter som fotballspiller vil gjøre overgangen til proffspill i Europa enklere.

– Fysisk er hun ekstremt sterk, og hun er god til å forstå spillet. Men samtidig må man ha respekt for at det blir en omstilling og at det er viktig å være tålmodig. Men hun kommer til å klare seg veldig bra.

Møter landslagskollegaer

Allerede på mandag møtes landslaget til VM-samling, men når VM er over, flytter Engen til Wolfsburg.

Der blir hun ikke den eneste nordmannen. Klubben har allerede to norske spillere, Kristine Minde og Caroline Graham Hansen. Sistnevnte er i forhandlinger med den spanske storklubben Barcelona.

Engen har hatt god kontakt med sine lagvenninner angående overgangen til den tyske klubben, og har fått gode råd. Det eneste som mangler er språket.

– Jeg får vel ta et lynkurs, sier Engen og ler.

