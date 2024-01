Spill for (det globale) galleriet

La oss si at du heier på Liverpool.

Du er en ekte fan. Du elsker klubben. Faktisk bor du like ved hjemmebanen Anfield. I 2024 skal du se hver eneste offisielle kamp.

Før var supportere som deg livsviktige for klubben. Nå betyr de stadig mindre.

Og grunnen er, som alltid, penger.

Real Madrid i Riyadh

De som styrer dagens toppfotball, har én interesse til felles: Å tjene så mye som mulig.

La oss først ta noen eksempler fra fotballforbundene.

I 2024 skal de spanske og italienske supercupene igjen spilles i Saudi-Arabia. De er nasjonale turneringer som de nasjonale forbundene har solgt for flere titalls millioner euro per år. Du kan heie på Real Madrid og bo i Madrid, men skal du se Real Madrid i supercupen i januar, må du til Riyadh.

VINNER: Real Madrids kaptein, Luka Modric, sammen med den tidligere spanske fotballpresidenten Luis Rubiales etter den spanske supercup-finalen i 2022. Real Madrid vant finalen i Saudi-Arabia. Foto: - / AFP

I 2024 skal også Copa América, det søramerikanske mesterskapet, spilles i USA.

Og nei da, nei har ikke blitt en del av Sør-Amerika. Men da Ecuador ble for politisk ustabilt, tok USA over som vert, med store arenaer som kan fylles. Mens endringen skyldes pragmatiske årsaker, så hjelper det at USA også var verter i 2016, da fotballforbundene til både Sør-, Nord- og Mellom-Amerika tjente fett.

I år skal i tillegg USA, Mexico, Panama og Jamaica bli med som gjester, pluss to lag til fra Nord- og Mellom-Amerika.

Så får det bare være at chilenerne og argentinerne som vil se sine land møtes i gruppespillet 25. juni, må reise til MetLife Stadium i New Jersey.

Om viljen er der, kan enhver landegrense viskes ut.

Ut i verden

Så har vi de store europeiske klubbene. Også de vil til andre kontinenter.

I 2008 foreslo Premier League en «runde nummer 39», altså 10 kamper til som skulle spilles i utlandet, før idéen ble skutt ned av fans og trenere. Uansett: Hver sommer spiller de store lagene vennskapskamper i Asia og USA.

Hvorfor? Fordi det er her pengene ligger.

ASIA: Liverpool-supportere på tribunen under kampen mot Crystal Palace under Premier League Asia Trophy-turneringen i Hongkong i 2017. Foto: Kin Cheung / AP

Før ble disse klubbene eid av lokale rikinger som også heiet på laget. Nå styres de av investorer fra utlandet som mangler den samme lokale tilknytningen. Spesielt forretningsmenn fra USA har kjøpt opp ærverdige klubber, fra Manchester United til Liverpool, Arsenal, Milan og Roma.

Disse forretningsmennene vil øke verdien på klubbene. Dette oppnår de ved å øke inntektene, grovt sett via tre kilder:

Salg av billetter Salg av produkter Salg av TV-rettigheter

For 50 år siden kom mesteparten av inntektene fra billettsalg. Den lokale supporteren var livsviktig. Men for de rikeste klubbene har denne kilden nå krympet til 15 prosent, ifølge Deloitte. Det er grenser for hvor mye klubbene kan utvide tribunene og øke prisene. Billetter kan bare selges til folk som er på stadion.

Produkter og TV-rettigheter kan selges til hele verden.

Stars and stripes

Det gjør utlandet mye mer attraktivt.

Ta Storbritannia, hvor fotball er blitt spilt i 160 år. Alle der har et lag. Det finnes omtrent 70 milioner innbyggere. Verdien på TV-avtalen til Premier League har i praksis flatet ut.

Ta så USA, et land med 330 millioner innbyggere, hvor de færreste har hørt om offsideregelen. Der er den sterskeste TV-avtalen med Premier League, inngått med NBC i 2021, som ble solgt for nesten dobbelt så mye som den forrige. De neste tre årene skal USA arrangere Copa América og VM, og nå spiller til og med Lionel Messi der.

USA er et marked som vokser, stappet med folk som kan betale for produkter og TV-kanaler.

Så har man land som Kina, Indonesia og India, med mer enn 3 milliarder innbyggere totalt.

Hvorfor skal ikke engelske lag oppsøke disse markedene?

«Legacy fans»

Ingenting har avslørt de økonomiske motivene like mye som Superligaen.

Turneringen som ble foreslått i 2021, var ikke bare et forsøk på å skape et nytt produkt som skulle tjene enorme TV-penger og øke klubbenes verdi over natta. Ifølge BBC pratet kilder knyttet til Superligaen om «legacy fans», altså følgere av de 12 tradisjonsrike klubbene som ble med på prosjektet.

Disse supporterne var visstnok ikke så viktige. Superligaen jaktet heller «fremtidens fans», som bryr seg mer om individuelle stjerner.

De som følger klubbene på tradisjonelt vis, ser gjerne fra tribunene.

De som følger individer, uten lokal forankring, ser gjerne på en skjerm.

PROTEST: Chelsea-supportere protesterer mot egen klubb etter at klubben ønsket å være en del av den europeiske superligaen i 2021. Foto: Frank Augstein / AP

Superligaen ble veltet av protester fra nettopp «legacy fans». Da Superligaen gjorde comeback nå i desember, med et nytt format, var disse begrepene borte. Men strategien var den samme, for nå tilbød den at alle kampene skulle strømmes gratis på nettet.

Igjen fridde Superligaen til fans foran skjermer i alle verdens hjørner.

Disse økonomiske motivene betyr at idéen om en Superliga aldri helt vil dø. De fleste store klubbene må si nei til den nå, fordi alt annet vil skape protester. Men det er mindre enn tre år siden 12 av dem ble med.

Om du eier en klubb og vil ha mer penger, er Superligaen fortsatt drømmen.

Cupene som krymper

Enn så lenge vil de store klubbene fortsette å strekke seg mot internasjonale fans.

Bit for bit gir den hjemlige kalenderen plass til internasjonale turneringer. I oktober skrev engelsk presse at det engelske fotballforbundet vurderer å fjerne omkamper fra FA-cupens tredje og fjerde runde. De ble fjernet fra den femte runden i 2017–18.

Det er snakk om at ligacupens semifinaler skal gå over én kamp i stedet for to. I 2018–19 ble ekstraomganger fjernet i alle runder frem til semifinalene.

Større turneringer tar opp plassen. I 2024–25 får mesterligaen et nytt format som betyr to ekstra kamper per lag.

Og sommeren 2025 begynner FIFAs nye VM for klubblag med 32 lag istedenfor åtte.

TROFÉ: Gianni Infantino med trofeet til vinneren av VM for klubblag i 2023. Manchester City vant turneringen. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Rent økonomisk er VM for klubblag ideelt: 32 lag fra hele verden og interesse fra alle viktige kontinenter. I motsetning til mesterligaen er ikke turneringen knyttet til klubbens hjembyer. Sirkuset kan flyttes hvor som helst.

Hvem skal arrangere det i 2025? Det måtte jo bli USA.

Kan gjøre som NFL

Slik fotballen utvikler seg, frister det å spørre hvor lenge en turnering som Premier League holder seg til bare Storbritannia.

Nesten halvparten av majoritetseierne i ligaen er amerikanske. De vet at NFL, ligaen for amerikansk fotball, i fjor spilte fem kamper i London og Frankfurt. Likesom europeiske klubber jakter amerikanske fans, jakter amerikanske klubber europeiske fans.

Forrige sommer organiserte Premier League for første gang en offisiell sommerturnering i USA.

Når får vi først se en Premier League-kamp i USA?

Om utviklingen fortsetter, er en ting klart: Lokale fotballfans er fremtidens tapere. Selv om det er supporterne med lokal tilknytning som gjør de beste ligaene attraktive. Det er ofte de som synger høyest og bryr seg mest. Vi koser oss foran skjermen når vi hører fulle tribuner juble og pipe.

Og det er her ironien ligger. Fansen som gjør produktet spesielt, er de samme som taper på at det blir populært.