Spesiell debut for Norges nye landslagssjef: – Møter et verdensklasselag

– Vi vet at vi møter et verdensklasselag, sier landslagssjef Martin Sjögren til NRK.

Torsdag blir det en tøff test for kvinnelandslaget under treningsoppholdet i La Manga. I debuten til den nye landslagssjefen står Sverige på motsatt banehalvdel.

Det blir en spesiell kamp for Sjögren. Han en av kandidatene til jobben som svensk landslagssjef i høst, men til slutt var det Peter Gerhardsson som stakk av med jobben.

KAMPER: Ada Stolsmo Hegerberg liker at det blir to tøffe kamper på La Manga. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Jeg kjenner laget godt

At Sverige er motstander tror han kan være bra, spesielt siden han kjenner godt til spillerne på laget.

– Sverige har et bra lag. Ble nummer to i OL. Det er et sterkt lag å møte med mange gode spillere. Jeg kjenner laget godt. For oss blir det en veldig god test, forklarer Sjögren.

Den norske landslagssjefen vil nok få flere svar etter treningsoppholdet på La Manga. Søndag er England motstander.

Ada Hegerberg ble dronningen på idrettsgallaen. Fotballstjernen liker det tøffe kampprogrammet på La Manga.

– Det er da vi får testet oss og det er de kampene som er knallviktig. Vi vet ikke hvor Sverige står per dags dato. De hadde veldig suksess i OL, men det er et halvt år siden nå. Jeg ser veldig frem til det, forteller Hegerberg til NRK.

– Kanskje et annet syn på spillestil

Denne uken traff Hegerberg den nye landslagssjefen for første gang. Inntrykket så langt er positivt. Hun håper at laget nå vil tar steg og utvikler seg. Både frem til EM i Nederland til sommer, men også frem mot kommende VM og OL i 2020.

MÅLSETTING: Landslagssjef Martin Sjögren har ikke satt en målsetting for EM i Nederland. Trolig vil svensken få en del svar etter treningsoppholdet på La Manga der Sverige og England er motstander. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det som er interessant er at vi har en trener nå, som kommer utenfra og ikke er norsk. Kanskje har et annet syn på spillestil, kultur og hvordan han ønsker å lede oss. Vi er en gjeng som kommer til å gi alt for det treneren ønsker, sier Hegerberg.

Landslaget har enda ikke satt seg noe mål til EM til sommeren. Trolig vil både spillerne og landslagsledelsen få tydelige svar på hvor de står et halvt år før mesterskapet etter kampene mot Sverige og England.

– Nå handler det om å skape en grunnmur for å kunne prestere så bra som mulig. Gjør vi gode prestasjoner har vi muligheten til å skape gode resultater, forteller Sjögren.

Hegerberg poengterer at laget uansett drar til EM med en offensiv innstilling.

– Jeg synes vi kan ha ambisjoner om å gjøre det godt resultatmessig, selv om det kun er seks måneder til det, sier fotballstjernen.