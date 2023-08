– Vi prøver å være godt forberedt som alltid. Det er viktig å ikke fortape seg i det, men prøve å ha en smart tilnærming, sier Warholm-trener Leif Olav Alnes til NRK – og fortsetter:

– Når folk sier de har trent smart, så spør jeg alltid om de har trent lite. Det tror jeg ikke er smart, men å være forberedt med utstyr tror jeg er hensiktsmessig, sier Alnes til NRK.

Før Warholm og treneren ankom Budapest onsdag kveld, ble det kjørt ned en lastebil fylt til randen med hjelpemidler som skal optimalisere oppladningen til nordmennene.

Det trengs når værmeldingene spår mellom 30 og 35 grader de tre dagene det arrangeres 400 meter hekk for herrene. På utstyrslisten sto en støvsuger som skulle fjerne overflødig støv, samt badekar og kjølevester til nedkjøling. En rekke gjenstander var øremerket Warholm og Alnes.

VIDERE: Warholm er klar for VM-semifinale etter et kontrollert løp. Foto: Petr David Josek / AP

Det har tilsynelatende gitt effekt. For i forsøksheatet hadde Warholm full kontroll og er klar for semifinale. Tiden var på 48,76.

– Det handler egentlig bare om å bruke minst mulig krefter og komme seg videre, så jeg følte det gikk ganske bra, sier Warholm til NRK og understreker at han brukte lite krefter.

– Han sparte mye. Det var opplagt lurt å spare. Jeg er veldig, veldig fornøyd, sier trener Alnes etter løpet.

Nordmannen løper semifinale mandag.

Warlom-rival Alison dos Santos gikk også komfortabelt videre fra sitt heat.

– Jeg føler meg sterkere enn det jeg var i fjor, sier brasilianeren til NRK.

– Ulike triks

Sportssjef Erlend Slokvik kunne avsløre at duoen hadde bedt om det største utstyret: Bordtennisbord til fritid, tredemøller til friidrett. Og litt smått.

RETT TIL STADION: To tredemøller, noen hekker og staver var igjen etter at lastebilen var tømt for utstyr som skulle være igjen på utøverhotellet i Budapest. Foto: Fredrik Tombra / NRK

– Varmen er brutal, men den er lik for alle, sier Warlhom til etter forsøksheatet.

For med godt over 30 grader i skyggen på de varmeste dagene i Budapest, vil duoen vente i det lengste med å eksponere 27-åringen for solsteiken.

– Da må man finne på litt ulike triks. Leif er veldig god på det. Å ha tredemølle her og mulighet til å kjøle ned et rom er godt tenkt. Å finne slike metoder for å varme opp er smart, sa Warholm til NRK før VM-start.

Ved å holde Warholm skjermet fra sol og varme, håper de å begrense innvirkningen det potensielt har på løpene sine. Den største frykten er overoppheting.

– Vi har stort sett klart å komme oss i skyggen og noen ganger i aircondition og sånt. Vi prøver å varme opp innvendig og ikke utvendig, forklarer Alnes.

PÅ PLASS: Tredemøllen er plassert mørkt og trygt i det norske lagteltet i Budapest. Foto: Fredrik Tombra / NRK

– 30 grader og halvannen time oppvarming er ikke helt bra for å prestere, supplerer Warholm.

Den varmesensitive duoen tok lignende grep i Monaco. Da gjennomførte den dobbelte verdensmesteren store deler av oppvarmingen i en hotellgang og gikk inn på stadion flere minutter etter konkurrentene.

Norges fremste gullhåp, sammen med Jakob Ingebrigtsen, sier at det viktigste er å kjenne at overskuddet er på plass før VM smeller i gang.

– Og ikke minst å få en god følelse i runden og få en billig reise i forsøk og semifinale så vi kan klinke til i finalen. Det er mange steg man skal gjennom og de innledende rundene er viktige for å være i stand til å levere på topp i finalen, sier Warholm, som åpner VM med forsøksheat på 400 meter hekk søndag, klokken 11.25.

Han får deretter en hviledag før det er duket for semifinale tirsdag 21.00. Medaljene deles ut fra 21.50 onsdag 23. august. Samtlige løp kan du se på NRK 1.

