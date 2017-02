Spesialgrepene som skal sikre utforgull

Se VM-utforen på NRK1 eller NRK.no fra kl. 12.00!

– De papirene får dere ikke se på! Noen hemmeligheter må vi få beholde.

På et varmt hotellrom i Sveits sitter to av alpinlandslagets trenere og stirrer på to datamaskiner. En lang kveld har akkurat begynt. Det ligger stabler av papir på bordet. På det øverste står det «Jansrud». Her ligger kanskje gulloppskriften. Og den er altså hemmelig.

Tidligere på dagen har to andre i teamet karret seg høyt opp en fjellside på andre siden av dalen i St. Moritz. Derfra følger de utfortreningen med to kameraer. Ytterligere ti kameraer er plassert i løypa. Ikke en sving, hopp eller skrens skal de gå glipp av.

Tapte ett sekund

Slik legges planen for hvordan Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde skal lykkes i den viktige VM-utforen lørdag.

– Alt handler om å gjøre de beste linjevalgene. Det er vanskelig å vite. Så vi filmer de 30 beste for å sammenligne, forklarer Børre Lien, og viser hvordan Kilde kjørte sammenlignet med torsdagens bestemann Vincent Kriechmayr.

MYE JOBB: Børre Lien (t.h.) og Fabien Mazuir analyserer hver eneste del av utforløypa før VM-konkurransen lørdag. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Både Kilde og Jansrud har vært et godt stykke bak de beste på treningene.

– Vi ser nå at gutta tapte masse på toppen, i den første svingen. Aleks tapte vel et helt sekund der, sier Lien.

Unik forskning

FRITT FALL: Her starter gutta utforrennet. Det går rett ned i nesten 150 meter. Den første svingen blir veldig viktig for de norske gutta, der har de tapt tid på trening. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Ett sekund i utfor er som kjent mye! Analysen som gjøres kan derfor skille mellom en 15.-plass og VM-medalje. I flere år har trenerne og sports science-spesialister ved Norges idrettshøgskole samlet inn og forsket på data som de bruker før utforrenn.

– Andre gjør nok det samme, men det er noen ting vi er helt alene om. Vi har forsket og kommet lenger enn mange, så da kan vi ikke røpe for mye og gi andre den fordelen, sier treneren.

Han bekrefter at de norske fartsgutta er veldig gode til å ta til seg informasjonen de får. De er også ekstremt nøye på besiktigelse før renn. Det sies dessuten at hvis man gir dem et papir for å tegne løypa, er den ofte helt lik originalen.

– Vi bruker mye tid på å memorere. Det må vi gjøre, sier Jansrud.

– Har mer inne

Kilde har slitt litt med å få opp farten på utfortreningene. Torsdag kjørte han til og med ut.

– Jeg føler jeg har mer inne, så det kan bli spennende, tror han.

Da er det fint at analyseteamet hatt flere dager på seg til å finne det perfekte linjevalget for Norges to gullhåp.

– Innen lørdag har vi det. Og heldigvis får vi ikke skylda om det ikke blir gull heller, sier Børre Lien smilende.