Spelte på Ikea sitt bedriftslag, no er han VM-stjerne

Det skjedde då Odion Ighalo blei henta til Noreg for å prøvespele med Lyn.

Agent Atta Aneke hadde henta Ighalo til Noreg saman med Kim Ojo. Dei norske laga hadde tatt påskeferie, og spelarane heldt seg i form på andre måtar.

Dei budde på loftet hos Atta Aneke, og spelte på bedriftslaget til Ikea.

– I tillegg til å trene med Ikea sitt bedriftslag tok vi oss dessutan mange joggeturar i Furuset-området. Eg trudde eg var i bra form, men dei måtte stadig stoppe og vente på meg, flirer Atta Aneke – den gongen både agent, Ikea-tilsett og Oslo City-spelar.

I LYN: Ni mål på 20 eliteseriekampar for Lyn gjorde at Odion Ighalo vart kjøpt opp av den italienske klubben Udinese. Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Etter rundt ein månad fekk Ighalo kontrakt med Lyn. Reglane på den tida for spelarar utanfor EU-systemet gjorde at det ikkje vart plass til Ojo.

Men via eit opphald i Nybergsund-Trysil hamna han i Brann, der han gjorde stor suksess. Seinare har Ojo spelt for mellom andre Genk i Belgia og no Lyngby i Danmark.

– Ville ikkje dominere for mykje

– Eg er litt usikker på om Odion og Kim gjorde sitt beste på desse treningane. Det vart litt som når vaksne spelar mot ungar. Dei ville ikkje dominere for mykje. Det var snilt gjort, humrar Atta Aneke i dag.

Det var i 2007, heilt i starten av Aneke sin agentkarriere, at han reiste til Nigeria for å sjå på interessante spelarar. Der fekk han auge på Odion Ighalo og Kim Ojo.

– Eg såg fort at desse passa inn i den norske Eliteserien. Det handla ikkje berre om det fotballmessige, men også at dei var audmjuke og lærevillige, fortel Aneke.

I første omgang vart det ingen Noreg-tur på dei to talenta. Men så ringde duoen frå Tyskland, der dei hadde trena med ungdomslaget til Hertha Berlin. Tenåringane lurte på om Aneke kunne ordne dei ein klubb i Noreg.

AGENT: Atta Aneke (nummer tre frå venstre) saman med Odion Ighalo då han var spiss på Watford. Foto: Privat

– Ei fantastisk reise

Odion Ighalo har det gått endå betre med. Allereie etter eitt år i Lyn hamna han i italienske Udinese. Frå 2014 til 2017 gjorde Ighalo kjempesuksess i Watford, både i Championship og Premier League.

No bøttar han inn mål for kinesiske Changchun Yatai og er spiss på det nigerianske landslaget.

STJERNE: Odion Ighalo scora 36 seriemål for Watford i løpet av to og ein halv sesong. 15 av måla kom i Premier League-sesongen 2015–2016. Foto: Eddie Keogh / Reuters

– Det har vore ei fantastisk reise å følgje Odion – både som spelar og person. Spesielt var det stort då han slo gjennom i England, seier Atta Aneke, som framleis er Ighalo sin agent.

Nigeria fekk ikkje den beste opninga på VM med 2-0-tap mot Kroatia. Skal håpet leve om vidare avansement må dei slå Island i dag.

– Eg har stor tru på at dei kan hale i land ein siger, seier Aneke.