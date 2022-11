– Eg har ofra mykje for å komme hit eg er i dag, seier Nygaard til NRK.

Frå 31. oktober til 13. november arrangerast CS-meisterskapen i Global Offensive i Brasil.

Nygaard speler for Faze Clan som er dei regjerande meistrane og er rangert som det beste CS-laget i verda.

FaZe Clan vann PGL Major Antwerp i vår. No skal dei forsøke å forsvare tittelen. Foto: Stefan V. Petrescu

Dei regjerande meistrane har i ni dagar hatt ein treningsleir, der dei har auka treningstimane betrakteleg.

– «Rain» er ekstremt dedikert både som spelar og utanfor spelet, seier Eddie Han, leiar for FaZe Clan til NRK.

14 timar om dagen

Mange foreldre ville nok ha åtvara mot å bruke fleire timar med skjermtitting, som FaZe Clan gjer, for å unngå «firkanta auge».

– Sunt eller ikkje sunt. Det er det som skal til for å hevde seg i toppen. Denne sporten har utvikla seg ekstremt mykje dei siste åra og trening og ernæring er heldigvis ein viktig del av det, seier e-sportskommentator Anders "aNdz" Kjær.

– Vi trenar alle kvardagar og av og til søndagar. Vi må møte opp klokka elleve på dataen. Der går trenaren vår gjennom analysar frå dei siste kampane, seier Faze-spelaren.

SUPERSTJERNE: «Rain» er den desidert beste norske CS-spelaren. Foto: Cooper Neill / AFP

– Etter analysen har vi åtte timar trening, med berre ein time pause. Det er veldig gøy å ha ein sånn kvardag, og eg liker det med jobben, men sjølvsagt er det utmattande òg, fortel han.

Nygaard var på bootcamp i Polen, kor det blei spelt 12 til 14 timar om dagen. Han fortel at dei fleste begynte å gå lei dei sise dagane.

– Vi speler mykje, og det går ikkje an å bli meir førebudd enn det vi er no, flirer superstjerna.

Fekk ikkje mykje støtte frå familien

Noko av det vanskelegaste med å bli proff innan e-sport er å få medhald frå familien – særleg når ein jobbar mot det målet som ungdom. Det å leggje inn mange timar framfor skjermen i tide og utide kan by på problem heime.

– Familien min har ikkje alltid vore positive, og det har ikkje vore lett.

Samtidig har vennene hans som ikkje speler blitt irritert då han har sagt nei til å møte dem. Omsider fekk han foreldra på si side.

– Det tok litt tid, men mor mi vart overtalt etter mi første betaling. Men før det var det ikkje mye støtte, seier han.

STORT PUBLIKUM: Nygaard og Faze Clan fikk en voldsom mottakelse i Köln i juli. Foto: Krystian Pilawa

– Då skjønte dei at det var meir mogleg og dei gav meg den fulle støtta, men før det var det ikkje mykje støtte, innrømmer Nygaard.

E-sportskommentator Kjær kjenner seg at i problemstillinga med familien.

– Det er sammenlignbart med andre idrettar kor man reiser mykje. Man kan vere på reise fire månader av året. Det er mykje som må ofres og det sosiale må setjast på vent, seier han til NRK.

Får hatmeldingar

Etter å ha vorte proff har han også fått mange meldingar i innboksen frå rasande e-sportsfanatikarar.

– Ein får mykje hat på sosiale medium. Personleg blir eg ikkje påverka av meldingane, seier Nygaard.

Det skal i hovudsak vere snakk om personar som setter store pengesummar på spelarane. Når det da ikkje går vegen, får e-sport-stjerna høyre det.

I meldingane blir han utpeikt som «svakeste leddet» i Faze.

– Eg kjenner at meldingane blir som bensin på bålet. Det gir meg meir motivasjon.

FÅR MOTIVASJON: Nygaard fortel at hatmeldingane ga han motivasjon til å bli MVP, turneringens beste spelar, i fjor. Foto: Krystian Pilawa

Den store turneringa blir arrangert to gongar i løpet av eit år. Faze gjekk til topps då dei slo Natus Vincere (NAVI) i finalen i Antwerp i mai. Nygaard vart dermed den første nordmannen til å vinne denne turneringa.

Vinnaren stikker av med ein millionar dollar.

– Målsetjinga for oss er å vinne igjen. Eg har stor tru på at vi kan få det til òg. NAVI og Vitality er også to gode lag som kjempar om å vinne, seier han.