Spektakulær Haaland-debut: Scoret etter 12 minutter – så ble kampen avbrutt av uvær

Kampen pågår. Saken oppdateres.

Natt til søndag, norsk tid, fikk Haaland debuten i lyseblått.

Det er store forventninger til Manchester Citys nye nummer ni, og nordmannen leverte fra start, akkurat som sist gang han byttet klubb. Da han gikk fra Salzburg til Borussia Dortmund i 2020 brukte han tre minutter på å score i debuten mot Augsburg.

For Manchester City trengte han 12 minutter. På sin første sjanse satte han ballen i nettet.

SPENT: Manchester City-tilhengere i USA med stor tro på sin nye nummer ni. GOAT betyr «den beste gjennom alle tider». Foto: Justin Casterline / AFP

– Drømmestart

Jack Grealish kom inn i 16-meteren og slo ballen på tvers i feltet. Der kom Haaland skliende inn og satte inn sitt første mål for Manchester City.

– Han er ikke til å tro. En drømmestart, meldte VGs kommentator Vegard Aulstad.

Så jublet han med lagkameratene og opp mot tribunen før kampen ble avbrutt.

Tordenvær i området rundt stadion i Wisconsin i USA gjorde at dommeren sendte lagene i garderoben, til lett buing fra publikum.

TV-bildene fra arenaen i USA viste at regnet plasket ned og himmelen var tilnærmet svart. Publikum søkte ly under tak for å unngå været mens følgende melding fra USAs svar på Meteorologisk institutt lyste opp på arenaen:

– Det er tordenvær i området. For din egen sikkerhet ønsker vi at alle som sitter på stadion søker ly.

TIL GARDEROBEN: Erling Braut Haaland rakk akkurat å feire målet før han ruslet i garderoben på grunn av uvær. Foto: JAMIE SQUIRE / AFP

Da kampen kom i gang igjen fikk Haaland pirket ballen i mål for andre gang i kampen, men målet ble annullert for offside.

Det var det siste han gjorde i sin Manchester City-debut. Etter pause ble nordmannen erstattet av Julián Álvarez.

Utsatt av uvær

Kampen skulle egentlig ha startet 01.00 norsk tid, men tordenvær like ved stadion i Green Bay gjorde at kampen ble utsatt.

Publikum forlot tribunene, men etter et kvarter ble Lambeau Field, til vanlig hjemmebane for NFL-laget Green Bay Packers, igjen fylt opp, og spillerne marsjerte ut på gressmatta i USA

Så fikk de spille 12 minutter med fotball og én scoring før uværet slo til igjen.

02.25 startet 1. omgang igjen. Da var storklubbene enige om å spille to omganger à 40 minutter.