Det bekrefter Ida Håvik, kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1, til NRK.

– Det er først og fremst viktig for oss å påpeke at vi ikke har bestemt oss for å trekke oss ut, men vi har valgt ikke å forlenge den avtalen vi har frem til 2020, sier Håvik til NRK og fortsetter:

FORNYER IKKE: Kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1, Ida Håvik, forteller at de ikke forlenger avtalen med skilandslaget. Foto: Sparebank1

– Timingen er sånn sett god med tanke på at vi har en sesong foran oss. Vårt samarbeid løper ut denne sesongen. Da er det greit å kommunisere til Skiforbundet at vi ikke ønsker å forlenge, slik at de kan gjøre sin jobb fremover.

– Det spriker litt i strategiene

Langrennssjef Espen Bjervig, forteller til NRK at de to partene har ulike strategiske tilnærminger.

– Fra og med 1. mai 2020 har vi nå kommet til at vi ikke lenger vil ha Sparebank 1 som hovedsponsor. Vi har sammen kommet til at vi har litt ulike strategiske tilnærminger, så vi avslutter samarbeidet fra 1. mai, sier Bjervig.

– Hvem har avsluttet samarbeidet med hvem?

– Når det er to parter så må man gjerne bli enige. Det vi er blitt enige om er at Sparebank 1 ønsker å jobbe lokalt, med klubb-Norge. Det setter vi veldig pris på. Norsk langrenn har fire store mesterskap de neste fem årene, vi har veldig fokus på det internasjonale og nasjonale arbeidet. Samtidig har vi vært i en prosess om nye kommersielle plattformer. Det spriker litt i strategiene på hvor vi ønsker å gå, utdyper langrennssjefen.

– En betydelig avtale

Sparebank 1-alliansen gikk inn som hovedsponsor for skilandslaget i 2015, og avtalen mellom dem ble reforhandlet i 2018. Da var planen at den skulle strekke seg i to år, med mulighet for forlengelse.

MISTER SPONSOR: Espen Bjervig må ut på sponsorjakt for å erstatte Sparebank 1 fra våren. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Reforhandlingen av avtalen skulle skje til våren, men den forlengelsen kommer ikke banken til å benytte seg av, og de vil ikke fornye avtalen når den går ut.

Avtalen som ble reforhandlet i 2018, var verdt 30 millioner fordelt på to år.

Skilandslaget mister dermed 15 millioner i sponsorinntekter per år, av en total portefølje på rundt 90 millioner.

I går skrev NRK om hvordan skiforbundet har gått 13 millioner kroner i underskudd fra 2016–2018. Dette gjaldt altså skiforbundet sentralt, men skiforbundet fikk også kritikk for at overforbruket skyldtes uklare ansvarsforhold, kompetanse og styringsmodellen.

Og på toppen av dette mister altså langrennslandslaget sin hovedsponsor.

– Det er en betydelig avtale. Det er viktig for oss å få tak i en ny hovedsponsor. Akkurat beløpet ønsker jeg ikke å gå inn på, men det har vært en svært viktig samarbeidspartner for norsk langrenn, forteller Bjervig.

– Kommer NSF til å klare å erstatte de millionene de har vært inne med?

– Vi får håpe det. Vi går en spennende tid i møte nå. Vi har gode løpere og unge løpere som kommer opp. Så har vi et VM neste år, et OL etter det. Interessen for langrenn vil nok være stor, så får vi se hvordan vi skal hente det inn, sier Bjervig.

Senest for to måneder siden var sponsorater oppe som tema under et møte i langrennskomiteen. Da orienterte langrennssjef Espen Bjervig om status, og følgende ble skrevet i protokollen:

«Reforhandlingssituasjonen har hatt en positiv utvikling. Flere avtaler er nå signert og de som har hatt mulighet til å avvikle samarbeid har ikke gitt signal på dette».

FORSVINNER: Etter fem år blir det til våren slutt på Sparebank 1-logoen på skilandslagets utøvere. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Den positive utviklingen har nå snudd, og Sparebank 1 har gitt beskjed om at de avvikler samarbeidet når avtalen utløper.

– Vi har hatt dialog med Skiforbundet underveis. Dette er noe vi har vurdert nøye. Men det er en beslutning som er tatt i styret vårt. Den beslutningen er tatt nylig, sier Håvik.

Stor betydning for utøverne

For norske utøvere kan det snart avsluttede samarbeidet med Sparebank1 bety en del. En bedrift som er inne som forbundssponsor loves nemlig full bransjeeksklusivitet. Eksklusiviteten gjør at utøverne ikke kan inngå privatavtaler som er i konkurranse med forbundets egne.

For eksempel har Norgesgruppen med merkevarene Kiwi og Spar eksklusivitet i kategorien dagligvare. Det betyr at ingen av dagens løpere kan bli sponset av Coop eller Bunnpris.

Dagens utøvere har også utfordret både Bjervig og Skiforbundet på nettopp dette punktet. De mener langrenn har for mange sponsorer som beslaglegger – eller gis eksklusivitet – i for mange bransjekategorier.

Med Sparebank1 ute – og gitt at det ikke kommer noen ny bank inn – vil kategoriene bank, forsikring, eiendomsmegling og verdipapirformidling være åpne for utøverne, forteller Bjervig til NRK.