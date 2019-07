Spår verdensrekord for Warholm etter superløpet i London

– Umiddelbart da jeg så at han (Warholm) løp 47,12 i London, tenkte jeg at han kommer til å slå verdensrekorden, sier Colin Jackson til NRK.

Jackson er ingen hvem som helst. Han har to VM-gull på 110 meter hekk, og hadde også verdensrekorden på øvelsen i flere år. Han bruker store ord om den norske 23-åringen:

– For meg har han potensial til å skyte til himmels, ikke bare som en av de beste i sin øvelse, men som en av største utøverne noen gang.

Bommet i rekordløpet

Verdensrekorden er på 46,78 sekunder og ble satt helt tilbake i 1992. Da Warholm løp inn til 47,12 i London i helgen, var det den syvende beste tiden på øvelsen i historien. Likevel: Warholm gjorde en stor feil før den siste hekken skulle passeres. Han nølte og måtte ta et ekstra steg. Dermed tapte han også mye av farten.

– Det London-løpet er jeg veldig fornøyd med, bortsett fra den siste hekken, det var totalt katastrofe. Samtidig er det bedre å springe 47,12 og ha en bom, enn å springe 47,12 og gjøre et perfekt løp, sier Warholm selv.

SIGNERTE AVTALE: Karsten Warholm har signert en avtale med Puma. De skal sponse hekkeløperen, og også utvikle egne løpesko spesialtilpasset Warholm i tiden som kommer. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Løpet var neppe et verdensrekordløp uansett, men Warholm nærmer seg den legendariske rekorden med stormskritt.

Tror ikke på rekord i VM

– Jeg vet ikke helt når det kommer til å skje, men en eller annen gang mellom nå og 2024, kommer han til å være verdensrekordholder. Det er det ingen tvil om, mener Jackson.

STJERNEMØTE: Colin Jackson og Karsten Warholm var begge til stede på en pressekonferanse i forbindelse med signeringen av Puma-avtalen til Warholm. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Treneren svarer slik på akkurat det:

– Det var faktisk et ganske smart utsagn. Det å ta verdensrekorden er ikke så lett som folk tror. Jeg tror du skal konsentrere deg om å utføre oppgavene dine, uansett hvor kjedelig det høres ut, sier Leif Olav Alnes.

Og det er kanskje noe av «hemmeligheten» for team Warholm: De prøver hver dag å ha fokus på det de kan gjøre noe med, nemlig egen utvikling.

– Det er umulig å si hvor mye potensial man har. Men den dagen i London var jeg ikke bedre enn 47,12. Det er ofte jeg ser stygge bilder av meg selv, så tenker jeg at akkurat da det bildet ble tatt, så var jeg ikke penere. Så må du sørge for at det blir et finere bilde neste gang, eller at det blir en raskere tid, sier Warholm.

Årets høydepunkt er VM i Doha i høst. Warholm har liten tro på verdensrekord der.

– Hvis standarden er at folk forventer verdensrekord i et VM, så må jeg jo si at det er større sannsynlighet for at det ikke skjer, smiler Warholm.

Se rekordløpet og den siste hekkepasseringen her: