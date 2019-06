Spår supersesong med ny ørering og tatovering: – Er blitt voksen

På samme dag som han avleverte sin siste skriftlige eksamen, beviste 18-åringen fra Sandnes at han også denne sesongen vil hevde seg i «voksenklassen».

– Vi har lurt litt tidligere på om det bare har vært kjempeklaff, eller en ungdomskurve, som jo kan svinge veldig. Men han trener som en voksen, og det har han gjort over tid, så det er kanskje ikke så rart, men han fortsetter å imponere meg, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

– Vi tar ikke en kamp av gangen

For selv med forkjølelsesvirus i kroppen, leverte Jakob Ingebrigtsen en super-sisterunde på 1500-meteren i sin internasjonale sesongåpning. Han er ikke i tvil selv om at han har tatt ytterligere steg.

– Med slik avslutning, og en tidligere offensiv, som jeg vil være i de neste løpene, skal jeg være med å fighte (om seieren) mer. Jeg er sikker på at kroppen er der den skal være, forteller Ingebrigtsen.

STJERNE: Jakob Ingebrigtsen løp på 3:37.30 i Stockholm. Han var langt bak før siste runde, da han satte på giret og tok tredjeplassen. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

– Alt Jakob har gjort på trening og i konkurranser har vært enestående hele veien. Med så mye solid trening i banken, så fremstår han som en medaljekandidat selv om alle de beste i verden stiller. Det er realistisk. Han er etablert helt oppe der nå, fastslår Rodal.

Også trener Gjert Ingebrigtsen mener løpet bare var begynnelsen på nok en supersesong.

– Er det lov å skru opp forventningene etter dette?

– Ja, det må være lov. Vi tar ikke en kamp av gangen, vi er ikke der. Vi vet han er god og vi må få lov til å ha like store forventninger som alle andre.

– Rar type

RASK: Jakob Ingebrigtsen skaffet en ny seg tatovering før sesongen. Foto: Jorunn Hatling / NRK

Smilet er bredt i den kjølige i kveldslufta i Stockholm. I det venstre øret blinker to øreringer. På overarmen under har han tatovert «fast».

– Det betyr at jeg er blitt voksen og at jeg er her for å bli, konstaterer han, samtidig som faren roper om at han må kle på seg, og komme seg inn i varmen.

– Kanskje det fører til at jeg springer raskere? Mer vekt er mer fart, ha-ha.

– Han er jo en litt rar type, og må få utfolde seg som han vil, fleiper storebror Henrik Ingebrigtsen.

Neste planlagte konkurranse er Bislett Games 13. juni, med mindre faren «får lurt ham til å stille på en 800 meter». Både da, og ikke minst på superbanen i Monaco i juli, spår treneren at både Jakob og Filip Ingebrigtsen vil markere seg.

– Kan vi tro på norsk rekord (3.30,01) i Monaco?

– Ja, det tror jeg. Men hvem av dem som tar den er jeg usikker på. Jeg vet de har diskutert europeisk rekord (3:28.81) også.