Sykkel-VM i Bergen ble en folkefest, men ser ut til å få et langt tristere etterspill. Arrangementet ligger nemlig an til å gå med dundrende underskudd, og med hundre prosent eierandel i Bergen 2017 AS, kan det blir svært stygt for Norges Cykleforbund (NCF).

– Vi vet ikke hvor ille det er, men det er ille, det er det ingen tvil om, hevder Arild Salte, som er daglig leder for Oslo Klassikerne og leder for Norges Sykkelrittforening.

– ILLE: Arild Salte mener sykkelforbundet har gått rett i luksusfella. Foto: PRIVAT

Han er svært kritisk til styrene i både NCF og Bergen 2017 AS, som han mener har manglet økonomisk kompetanse og som følge har gjort store tabber.

– De har vært altfor lite kritiske og gått rett i den klassiske luksusfella. De har ikke hatt kontroll, sier Salte til NRK.

Les også: Sykkel-VM mot underskudd: Håper staten skal ta regningen

– Vil gå utover sykkelsatsingen

Salte jobber til daglig som økonomisk rådgiver og har over 25 års erfaring fra bankbransjen. Han har gått gjennom NCFs regnskap fra 2016, og hevder det ser svært mørkt ut for forbundet.

Egenkapitalen ved utgangen av året var på cirka fire millioner kroner - omtrent akkurat det samme som verdien av aksjene i Bergen 2017 AS. Blir det som ventet et underskudd, er verdien av aksjene i praksis lik null.

DYR FOLKEFEST: Røde tall etter sykkel-VM kan gå hardt utover Norge Cykleforbund. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– I realiteten var NCF med andre ord konkurs allerede i fjor, hevder Salte, som er bekymret på veiene av norsk sykkelsport.

– Det er en spesiell situasjon. Konsekvensen er vel at sykkelforbundet må si opp folk. De har ingen verdier hvis egenkapitalen forsvinner totalt, og lønninger er slik jeg ser det eneste post de kan spare på. Det vil gå utover sykkelsatsingen i Norge, sier en oppgitt Salte.

– Burde ha valutasikret

Han er spesielt kritisk til valutasmellen arrangementet har gått på.

For da Bergen ble tildelt VM i 2014, fulgte det med en lisensregning fra det internasjonale sykkelforbundet (UCI) på sju millioner euro.

– Denne skulle ha vært betalt før VM, men de har fått utsettelser. Da burde de ha tenkt på valuta. Kursen har økt med nesten to kroner siden 2014, sier Salte.

Det betyr at hele regningen, som opprinnelig var på cirka 50 millioner norske kroner, har økt til nesten 65 millioner kroner.

– For å sikre seg mot kursøkningen kunne de for eksempel ha kjøpt valutasikring, forteller Salte.

Sykkelpresident og daglig leder for sykkel-VM i Bergen, Harald Tiedemann Hansen, bekrefter at det fortsatt ikke har betalt hele regningen.

STORE TAP: Harald Tiedemann Hansen innrømmer at de trolig har tapt 8,5 millioner kroner på å ikke valutasikre. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Det kan fort være et tap på 8,5 millioner kroner, innrømmer han.

– Da vi la budsjettet for fem år siden, var kursen på euroen 7,20 kroner. Vi budsjetterte med en kurs på åtte og hadde signaler om at krona ville styrke seg, men det skjedde ikke.

Ingen garanti fra staten

Staten har ikke stilt underskuddsgaranti for arrangementet, men Tiedemann Hansen håper de vil trå til hvis de røde tallene kommer.

– Vi har ikke fått inn alle tall, det vil ta litt tid før vi har full oversikt. Jeg håper man ser verdien av denne folkefesten og den utrolige reklamen det har vært for Norge, og at sykkelsporten ikke må blø.

Ifølge Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet er det imidlertid langt fra sikkert at de vil bidra med mer penger.

– Sykkel-VM var et strålende arrangement. Det foreligger ikke noen søknad nå, men jeg vil minne om at sykkel-VM allerede har fått 52 millioner fra staten, sist fikk de ti millioner før sommeren. Det samlede beløpet er 12 millioner mer enn de opprinnelig søkte om, skriver Folke i en sms til NRK.