Spår flere protester: Dette er kravene fra supporterne

Banestorming og enorme protester mot Manchester Uniteds eiere, Glazer-familien, utsatte hjemmekampen mot Liverpool søndag.

Reaksjonen kommer i kjølvannet av de omstridte superliga-planene. Og opprøret ser ikke ut til å være over.

– Fansen har vunnet kampen mot superligaen, og nå er det Glazer-familien som står for tur. De har aldri vært populære blant fansen. Jeg tror vi kommer til å se flere protester, men det jeg tror fansen vil ha, er at regjeringen hører etter og tar grep, sier Andy Mitten, redaktør for supporterbladet «United we stand», til NRK.

ØNSKER ENDRING: Andy Mitten. Foto: Johannes Børstad / NRK

– Det man ønsker er reformasjon og ny lovgiving, fordi fotballens reguleringer ikke fungerer slik de er nå, og har ikke ekte makt, legger han til.

Både Premier League og minister i den britiske regjeringen, James Cleverly, har mandag uttalt at handlingene ikke var akseptable. Ifølge Sky Sports ble to politibetjenter skadet, og det engelske fotballforbundet (FA) har åpnet etterforskning av saken.

De fire kravene

I et åpent brev til Joel Glazer, dagen derpå, har Manchester United Supporters' Trust laget en plan til eierne, ifølge Sky Sports og Manchester Evening News.

– Ingen av oss ønsker at dette skal fortsette. Vi har alle bedre ting å gjøre. Så vi må finne en vei videre, og vi har en firepunktsplan til dere for å gjøre det, skriver de.

MISLIKT AV FANSEN: Manchester Uniteds amerikanske eier, brødrene Joel Glazer (t.h.) og Avram Glazer. Foto: OLI SCARFF / AFP

Villig og åpent engasjere og promotere regjeringens undersøkelser, etter fansens ønske, for styresett i fotballen, og bruke dette som en mulighet til å omjustere dagens eierskapsstruktur til fordel for supporterne.

Øyeblikkelig ansette uavhengige direktører til styret, som kun har som mål å forsvare klubbens interesse som fotballklubb, og ikke styremedlemmene.

Samarbeide bredere med Manchester United Supporters Trust og supportere for å få på plass en aksjeordning som er tilgjengelig for alle, og har andeler med de samme stemmerettighetene som de som er eid av Glazer-familien.

Forplikte seg til full konsultasjon med innehaverne av sesongbillett om alle store forandringer rundt fremtiden til klubben vår, inkludert turneringer vi spiller i.

Fanklubben legger til at de forlanger et skriftlig svar på planen innen fredag, og at dette er en den eneste måten å løse saken på. De avslutter brevet med å «anbefale på det sterkeste» at eierne lytter.

Mangler tillit

Det samme mener Mitten. Det er på tide at fansen får en stemme, og synes de burde ha fått informasjon om superligaen tidligere.

– Da fansen, spillerne, managerne og journalistene fikk høre om det, var reaksjonen unison. Kommunikasjon er nøkkelen, og Joel Glazer har ikke kommunisert med fansen i det hele tatt. Om du kommuniserer, så kan du bygge opp tillit, men nå er det ikke tillit i det hele tatt, sier redaktøren og journalisten, som startet «United we stand» som 15-åring.

KLAR TALE: En stor gruppe supportere kom seg inn på banen før oppgjøret mellom Manchester United og Liverpool søndag. Kampen ble utsatt. Foto: CARL RECINE / Reuters

Hallgeir Gammelsæter er professor i samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Molde, og har skrevet en rekke fagartikler om ledelse i europeisk fotball. Han har fulgt de sterke reaksjonene på superligaen de siste ukene med interesse.

– Gir blanke i protester

Han tviler på at protestene i seg selv vil være avgjørende for hva eiere, som Glazer-familien, gjør videre, og at det først og fremst handler om de ser at det vil være finansielt interessant nok å drive en fotballklubb uten en superliga.

– De sitter vel kanskje i USA og gir blanke i protester, men hvis de har jobbet for en amerikansk modell og nå ser at det er vanskelig å få til, så kan det hende de tenker de får mer igjen om de selger seg ut og investerer i noe annet, tror Gammelsæter.

– Kan dette endre den engelske fotballen?

– Det er kanskje ikke så lurt å spå, men i denne situasjonen synes jeg kraften i opprørene er et spennende trekk ved situasjonen. Protestenes kraft gjør at det kan bli vanskelig å gå den veien som noen superklubber ønsker seg. Så er spørsmålet om det til og med er mulig å reversere utviklingen, tilbake til mer solidaritet og jevnhet mellom klubbene. Gapet har bare økt, og det er spennende om man får til det. Det er mange hindringer i veien, sier professoren.