Det som for dei spanske spelarane verka å vere til latter og moro, på den no sletta videoen, har sidan vorte alvor.

Måndag vart det halde ein seremoni med det spanske fotballandslaget og ei gruppe frå Rangitane-stammen. Der kom den spanske kapteinen, Ivana Andrés, med ei unnskyldning, samtidig som den lokale stammen viste fram noko av kulturen til maoriane.

– Me har berre vore her i New Zealand i eit par dagar og me har framleis mykje å lære om kulturen. Så takk for venlegheita dykk viser oss, seier Andrés ifølgje Reuters.

I videoen publisert av det spanske fotballforbundet førre veke, kunne ein sjå fire spanske spelarar som gjorde ein haka-dans. Etter at dei var ferdige med dansen, gjekk dei vidare og lo.

Ifølgje newzealandske Stuff vart videoen lagt ut saman med teksten «Me er allereie akklimatisert». Det var kort tid etter at det spanske landslaget hadde komme til New Zealand for å førebu seg til fotball-VM.

– Blir oppfatta som fornærmande

Videoen vart raskt møtt med kritikk og så sletta.

Førre veke vart høgtida Matariki feira på New Zealand. Det markerer nyttåret til maoriane. Universitetslektor doktor Jeremy Hapeta var ikkje imponert over påfunnet til Spania-spelarane.

– Om det var gjort med vilje eller ikkje – dei har gjort skade, sa han til Stuff.

Professor Ingjerd Hoëm ved sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo har mellom anna utført feltarbeid i New Zealand og seier til NRK at dansen til dei spanske spelarane vil bli oppfatta som fornærmande.

– Det blir som om me er i Finland og skal spele kamp mot finnane og dei lagar eit improvisert lite 17. mai-tog med norsk bunad og slikt, og så ler. Det at nokon då tek han (hakaen), det blir oppfatta som kulturell appropriasjon, for å bruke eit slikt litt dumt omgrep. Det er greia deira, så det er som å ikle seg ei folkedrakt, bunad, indianarfjør, eit eller anna, og så le. Det blir oppfatta som fornærmande, seier ho.

– New Zealand er jo eit samfunn med to kulturar, så det (hakaen) er ein av få ting som maoriane verkeleg kan vere stolte av og det er deira greia, seier ho vidare.

Hakaen har lange tradisjonar for Maoriene. Her eit døme på ein haka:

Då ho først snakka med NRK, hadde ho ikkje sett den aktuelle videoen med dei spanske spelarane. Etter å ha sett han, skriv ho i ei melding:

– Fordi dei ikkje har maori-ord, men berre ropar tull, blir det meir som ei fornærming. Som om dei herma ein barneleik. Ganske ille, skriv ho.

Godtek unnskyldning: – Kom frå hjartet

På seremonien måndag vart mellom anna ein haka-dans utført av medlemmer av den lokale Rangitane-stammen, medan det spanske landslaget gav ei landslagstrøye som ei gåve.

– Me går inn i Matariki med eit ønske om å lære, om å nyte, om å dele, om å oppnå suksess og for å be om tilgiving for våre feil, sånn at me kan bli litt betre kvar dag, seier den spanske kapteinen.

Talspersonen for den lokale stammen seier utfallet av seremonien var veldig bra.

– Det dei sa kom frå hjartet og det var tydeleg at dei forstår kor verdifull hakaen er. Ikkje berre for maoriane, men for heile Aotearoa, seier talspersonen til Reuters, ifølgje CNN.

Maoriane utgjer om lag 14 prosent av den samla befolkninga i landet, og språket deira vart i 1987 gjort til offisielt språk, i tillegg til engelsk.

Spania VM-opnar mot Costa Rica kommande fredag.

PS! I tillegg til Spania, vart også nederlandske spelarar skulda for å håne haka-dansen i eit videoklipp frå ei treningsøkt førre veke. I ein video publisert av det nederlandske landslaget kunne ein høyre forsvarsspelaren Merel van Dongen seie «Haka, New Zealand».

Det nederlandske forbundet sa først at øvinga ikkje var ein referanse til ein haka eller eit forsøk på ei etterlikning. Van Dongen beklaga fredag til Nu.nl.

– Eg innsåg ikkje kva det ville føre til. Det var absolutt ikkje mi intensjon å gjere narr av hakaen. Viss eg har såra nokon med det, så ynskjer eg å seie unnskyld til dei. Det vil ikkje skje igjen, sa Van Dongen.