Spansk storavis: Hegerberg topper Barcelonas ønskeliste

Griner kommer med bok om tiden i Russland

Basketballspilleren Brittney Griner varsler at hun kommer med en detaljert bok om sine opplevelser i det russiske rettssystemet.

Griner vil dele sin historie mellom to permer og sier at den blir en grundig beretning om å bli arrestert i februar 2022 og deretter rettsforfulgt og idømt en straff. Straffen medførte at hun måtte oppholde seg en periode i en russisk straffekoloni.

Forlaget Alfred A. Knopf sier at boken vil beskrive «en rystende opplevelse om det hun oppfatter som et uberettiget fengsling og vanskelighetene med å navigere i et bysantinsk rettssystem der hun verken forsto eller kunne snakke språket.

– Leserne vil få høre min historie, og så vil de forstå hvorfor jeg er så glad for all støtten jeg har fått fra folk i hele verden, sier Griner.

Basketballstjernen ble løslatt i desember etter en fangeutveksling med våpenhandleren Viktor Bout.

Griner spiller i dag for Phoenix Mercury og har vært med å vinne OL-gull to ganger med USA. (NTB)