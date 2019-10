Spansk fotballjournalist: Noregs farlegaste spelar er ikkje med

– Haaland er ein spelar som er vanskeleg å markere, og ein typisk spelar som spanjolane vil slite med. Han er høg og sterk, og Spania har hatt problem med slike spelarar før, seier Diaz til NRK.

Erling Braut Haaland var teken ut i troppen, men Salzburg-spissen med 15 mål for klubben denne sesongen, måtte melde forfall.

Trur ikkje Ødegaard hadde fått plass på Spanias lag

SENSASJON: Martin Ødegaard får lovord frå alle kantar etter det han har levert på klubblaget Real Sociedad i haust Foto: Fredrik Hagen

Spanias landslagssjef Robert Moreno er imponert over Martin Ødegaard, men trur ikkje han hadde fått plass på det spanske landslaget.

– Med full respekt for begge (Martin Ødegaard og Joshua King) vurderer eg mine eigne spelarar som best skikka til å få plass i mitt lag, sa Moreno på pressekonferansen før laget hans skal møte Noreg på Ullevaal laurdag kveld.

Då hadde Moreno blitt konfrontert med Joshua Kings påstand frå Noregs pressekonferanse tidlegare på dagen om at Ødegaard er god nok for det spanske landslaget, og at King sjølv heller ikkje hadde gjort seg bort.

Spania har vunne alle sine seks kvalifiseringskampar, mellom dei 2–1 over Noreg i den aller første kampen i mars.

Moreno fekk naturleg nok mange spørsmål om Ødegaard, Real Madrid-spelaren som er utleigd til Real Sociedad og som verkeleg har glitra i La Liga. Men trenaren ville ikkje snakke mykje om nordmannen.

Veit korleis Noreg spelar

INGEN ØDEGAARD-PLAN: Landslagssjef Robert Moreno har ingen plan for spesialbehandling av Martin Ødegaard, uansett kvar på bana han spelar Foto: Miguel Riopa / AFP

Han fryktar ikkje at Ødegaard kan spele på fleire plassar, både sentralt og ute på kanten.

– Fotball er ein lagidrett, og Noreg har fleire gode spelarar enn Ødegaard. Om han spelar her eller der, er ikkje avgjerande for oss. Vi kjenner oss nokså sikre på korleis Noreg vil framstå på laurdag, sa Moreno.

– Martin har gjort det godt han, men vi har ingen spesialplan for han. Det trur eg ikkje vi hadde hatt for nokon, seier den spanske landslagssjefen.

Ødegaard er likevel nordmannen alle snakkar om i Spania.

– Han dekkjer store deler av bana og spring mykje, og det er noko som midtbana til Real Madrid manglar. Dersom han greier å oppretthalde nivået han har vist på Sociedad og det norske landslaget, kan han godt vere i Real Madrid neste sesong, seier Marca-journalist José Felix Diaz.

– Han er ein sensasjon, og har potensial til å bli ein av dei beste spelarane i Europa.

Diaz får støtte av kollega Fernando Burgos frå Onda Cero.

– Eg meiner personleg at han bør vere klar for Real Madrid. Det er Real Madrid han er laga for, seier Burgos.