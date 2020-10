Spansk avis: Ødegaard ute av spill

Grønt lys for Norge

Wales stenger utesteder og butikker for å bekjempe spredningen av koronaviruset, men EM-kvalifiseringskampen mot Norge 27. oktober påvirkes ikke.

Mandag kunngjorde myndighetene i Wales at det innføres en såkalt «branngatenedstenging» for å intensivere kampen mot viruset. Det innebærer at alle utesteder og de fleste butikker stenges fram til 9. november.

Waliserne har fått beskjed om å holde seg hjemme og får ikke møte folk fra utenfor husstanden. Det blir også munnbindpåbud på offentlige steder, i tillegg til at videregående skoler går over til nettundervisning.

Walisiske myndigheter opplyser at «kamper som involverer profesjonelle idrettsfolk vil fortsette å bli spilt bak lukkede dører».