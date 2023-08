– Jeg følte meg sårbar og et offer for en impulsdrevet, sexistisk og ugrei handling uten noen form for samtykke fra min side, skriver Hermoso fredag kveld i et lengre innlegg på X/Twitter.

Det kommer kort tid etter at nyhetsbyrået Reuters meldte at Spanias kvinnelandslag nekter å spille før fotballpresidenten går av.

Hermoso, som ble utsatt for kysset av fotballpresident Luis Rubiales etter VM-finalen, skriver også i innlegget.

– Jeg ønsker å presisere, som jeg tidligere har gjort, at jeg ikke likte denne hendelsen, skriver Hermoso videre.

Kritikken har haglet mot fotballpresidenten som kysset Hermoso etter VM-finalen. Flere har krevd Luis Rubiales avgang, men senest fredag stod spanjolen på sitt.

– Kysset var spontant, gjensidig og med samtykke, sa presidenten ifølge Marca.

– Bare løgn

Tidligere på fredag freste også flere av Norges landslagsstjerner mot presidenten.

– Hvis du ikke ser problemet, så er du en del av det. Tankene mine går til spillerne som skulle ha feiret, og til de som valgte å bli hjemme. Det er nok, skriver hun på X/Twitter.

– Med deg! Dette er bare løgn. Vi ser alle hva som egentlig skjedde, tvitrer Caroline Graham Hansen og tagger Hermoso.

De to var lagvenninner i Barcelona inntil i fjor sommer.

Foto: Skjermdump fra Twitter/X-kontoen til Caroline Graham Hansen.

Tweeten kommer bare timer etter at fotballpresident Luis Rubiales stod på talerstolen og nektet for at han kommer til å si opp jobben som president. I tillegg nektet han på lang vei for at det var noe galt med kysset.

– Jeg gjorde en feil, og det var ikke passende å gjøre det jeg gjorde. Er det alvorlig nok til at jeg går av? Jeg kommer ikke til å si opp, sa presidenten fra talerstolen ifølge Marca.

– Det var mer et nuss enn et kyss. Alle som ser videoen vil se at kysset er det samme som med en av døtrene mine. Det er ingen lyst eller dominans der, skal han ha sagt videre.

Det er ikke klart om det er dette Graham Hansen sikter til som løgn.

– Jeg kommer ikke til å gå av

Også Norges andre Barcelona-stjerne, Ingrid Syrstad Engen, kommer med en støttemelding.

– Jeg er med deg Jenni, og med alle lagkameratene mine som har hevet stemmen i mange måneder, skriver hun på X/Twitter.

Rubiales har blitt kraftig kritisert av ministere, fotballspillere og stjernetrenere. Men fra talerstolen fredag kom Luis Rubiales med en klinkende klar beskjed:

– Jeg kommer ikke til å gå av, jeg kommer ikke til å gå av, jeg kommer ikke til å gå av, ropte Rubiales fra talerstolen, ifølge AFP.

Fredag hadde det spanske fotballforbundet en ekstraordinær generalforsamling, der Rubiales holdt en tale på godt over en halvtime.

TALTE TIL FORSAMLINGEN: Rubiales talte i over en halvtime til generalforsamlingen. Foto: HANDOUT / Reuters

Flere spanske medier, blant annet Marca og Cadena Ser, meldte torsdag at Rubiales kom til å trekke seg. Det ble fort klart fra talerstolen at det ikke var et alternativ for hovedpersonen selv.

– Noen som tar det på alvor

I tillegg til den massive kritikken fra flere hold, melder både AP og AFP at Fifa har opprettet disiplinærsak mot Rubiales. Det vil si at de skal undersøke saken rundt det omstridte VM-kysset nærmere.

Skulle de finne han skylding kan han bli straffet for hendelsen.

Fifas disiplinærkomité vil vurdere om Rubiales brøt forbundets «grunnleggende regler for anstendig oppførsel» og «oppførte seg på en måte som bringer fotballen og/eller Fifa i vanry», skriver NTB.

Fredag ettermiddag skriver samme nyhetsbyrå at Spanias idrettsminister Victor Francos sier at regjeringen ønsker å frata Luis Rubiales vervet som fotballpresident etter kysset han ga Jennifer Hermoso.

På en pressekonferanse skal idrettsministeren ha uttalt at regjeringen ønsker å suspendere Rubiales, og at det er idrettsdomstolen som skal ta den avgjørelsen.