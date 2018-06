Spania-sjefen kan få fyken dagen før VM startar

Det er den spanske avisa Marca som skriv om konflikten i den spanske VM-leiren.

I går vart det annonsert at Lopetegui tek over som trenar for Real Madrid etter Zinedine Zidane, som gav seg etter storklubbens tredje strake Champions League-triumf. Det skjer trass i at Lopetegui så seint som i mai skreiv under ein ny toårskontrakt med Spania.

– Heng i ein tynn tråd

Ifølgje Marca skal ingen i det spanske fotballforbundet kunne bekrefte at det er Julen Lopetegui som leiar Spania frå benken når dei VM-opnar mot næraste nabo Portugal fredag kveld.

– Framtida til Julen Lopetegui som spansk landslagstrenar heng i ein tynn tråd, skriv den spanske avisa.

Fotballpresidenten Luis Rubiales skal vere svært bitter på Lopetegui.

– Dette er ikkje tidspunktet for å snakke om Lopetegui, men vi kjem til å ta ei avgjersle som er best for troppen vår, sa ein irritert Rubiales då han landa i VM-byen Krasnodar i går.

Den varsla pressekonferansen om framtida til Lopetegui er ifølgje Marca utsett til klokka 11.30 i dag.

NRK sin fotballskribent har budd 11 år i Madrid og kjenner spansk fotball svært godt.

– Bør vere ein nøytral figur

– Denne situasjon er svært forstyrrande for Spania, spesielt sidan dette kjem så tett opp mot VM.

At landslaget oftast består av mange spelarar frå dei to storklubbane Barcelona og Real Madrid har fleire gonger skapt uro i den spanske landslagsleiren. Derfor er det ekstra spesielt at Lopetegui skriv under for Real Madrid like før meisterskapen, meiner Haugstad.

– Landslagstrenaren har jo alltid vore ein nøytral figur som skal prøve å vere fair med alle spelarane. Både Real Madrid og Barcelona har mange spelarar i troppen, og det ekstreme tilfellet er jo stopparparet med Real Madrid-kaptein Sergio Ramos og Barcelona-spelaren Gerard Pique, som representerer dei katalanske verdiane, seier Thore Haugstad.

Og utdjupar:

– Om Spania skal oppnå suksess er det svært viktig at desse spelargruppene fungerer godt saman og kan legge bak seg motsetningane for sommaren. Så får dei brått ein trenar som har tatt steget mot ei av desse gruppene. Det trur eg gir mange ei rar kjensle.

– Håplaust

Om Julen Lopetegui får sparken meiner Thore Haugstad det er heilt forferdeleg.

– Lopeteguis har planlagt denne meisterskapen i to år no. Han har bygd ein spelestil og eit system som no kan bli rive opp, bokstavleg tala dagen før VM. Det er håplaust, seier fotballskribenten.

Julen Lopetegui trena fleire aldersbestemte landslag i Spania før han tok over Porto i 2014. To år seinare fekk han i oppgåve å leie det spanske landslaget, etter at meritterte Vicente del Bosque gav seg.

Som aktiv var Vicente del Bosque keeper og fekk éin a-landskamp.