Southgate er ferdig som England-trener

Det engelske fotballforbundet (FA) bekrefter avtredelsen til Southgate på sine hjemmesider.

– Som stolt engelskmann har det vært en enorm ære i mitt liv å spille for England og å være manager for England. Det har betydd alt for meg, og jeg har gitt alt jeg har hatt. Men det er på tide med forandring, og for et nytt kapittel, sier Southgate i pressemeldingen. Les også Fikk EM-drømmen knust igjen: – Så vondt som det kan bli

Han trekker seg fra jobben to dager etter at England tapte søndagens EM-finale mot Spania.

Southgate, som har vært England-trener i åtte år, var meget skuffet da han nok en gang måtte se EM-trofeet gå til finalemotstanderen.

– Jeg er veldig stolt av spillerne våre. De har gitt alt. Vi spilte ikke bra nok i dag til å fortjene å vinne. Spania har vært det beste laget i turneringen og fortjente å vinne, sa Southgate etter kampslutt.

– Jeg er så skuffet over å ikke få trofeet, fortsatte han.

– Ubehagelig

Southgate ble ansatt som trener i september 2016, og har tatt England til to EM-finaler. Begge, mot henholdsvis Italia og Spania, endte med tap. I VM tok han England til semifinale i 2018 og kvartfinale i 2022.

Nyheten kom ikke som noen overraskelse etter EM-tapet.

– Det er som forventet. Det er en helt brutal jobb å stå i over tid. Jeg har stor respekt for hvordan han har håndtert det, sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.

Kollega Åge Hareide er enig og påpeker at Southgate har gått gjennom mye personlig press.

NRKs fotballekspert Åge Hareide Foto: Carina Johansen / NTB

– Det er ubehagelig. De fleste trenere vil gjøre det så godt man kan. Og man kan ikke skylde på spillerne. Man må heller verne om dem. Det har Southgate gjort på en utmerket måte, sier Hareide.

– Når han nå går av, får han fred. Det blir ikke flere «shitstormer», fortsetter han.

– Hvordan tror du det blir tatt imot i England?

– Det blir sikkert blanda følelser. Spillerne står nok bak Southgate. Han er godt likt av spillerne. Han er en fin mann, sier Hareide.

Blant spillerne som takker Southgate er Arsenals midtbanespiller Declan Rice, som spilte under Southgate i EM 2021, VM 2022 og EM 2024.

– Det har vært en ære å spille for England under din ledelse. Det er øyeblikk som vil være med meg for alltid, skriver Rice på Instagram.

Den tidligere Aston Villa- og Middlesbrough-spilleren ble hentet inn i FA i 2011 da han tok over rollen som akademisjef.

I 2012 rykket han opp som U21-trener før han overtok A-landslaget i 2016. Han ledet landslaget i 102 kamper.

Utpeker Southgates arvtager

Hareide tror Jürgen Klopp kan være en potensiell arvtager.

Klopp valgte og ikke fornye kontrakten som Liverpool-manager i januar, men ledet klubben ut sesongen. Siden den gang har han trukket seg stille tilbake.

POTENSIELL ARVTAGER: Jürgen Klopp. Foto: AP

– Jeg tror de kommer til å begynne å rope på Klopp. Han har sagt at han vil hvile, men det får man ikke i en sånn jobb, sier Hareide.

Det samme tror Løkberg.

– «Hadde det ikke vært veldig gøy med Jürgen Klopp?» spør Løkberg og fortsetter:

– Den energien, lederen og den fotballen. De må bare ta opp telefonen med en gang. Han bør være Englands første, andre og tredjevalg.