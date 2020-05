Sort mysterium for Carlsen: – Det er helt absurd

Sjakkstjernen vant til slutt ganske overlegent, med 12 poeng – foran russiske Daniil Dubovs 10. Men det gjorde ikke akkurat at Carlsen smilte fra øre til øre på nasjonaldagen.

– Jeg er lettet over at jeg vant turneringen, men det er veldig, veldig mye å gå på med spillet. Så den biten er jeg ikke fornøyd med. Jeg tar med meg resultatet, sier han til TV 2.

I intervjuet på Chess24 fikk han en rekke kommentarer på hvorfor han var så misfornøyd.

Svak med sort

En av tingene han peker på er spillet med sorte brikker. Heller ikke da han vant Magnus Invitational nylig satt det bra. TV 2s ekspert, Jon Ludvig Hammer, spurte hvorfor det er sånn i turneringene som spilles på nett.

– Jeg vet ikke jeg. Jeg klarer tydeligvis ikke å forsvare meg. Jeg får litt negative tanker når jeg begynner å stå dårlig, mens i de fleste hvite partiene har jeg stått bra fra start til mål. Det er frustrerende, for hvis jeg hadde bare spilt OK med svart her, så hadde det blitt ganske bra, mener Carlsen.

Totalt vant han sju av de ni lynsjakkpartiene med hvite brikker. Med sort ble det bare to seire.

– Det er en rimelig stor forskjell. Det er jo helt absurd. Hvit og sort skal ikke ha så mye å si i lynsjakkpartier, så det henger ikke på greip, sier 29-åringen til TV 2.

STJERNE: Smilet manglet hos Magnus Carlsen i intervjuene hos TV 2 og chess24. Foto: Skjermdump TV 2

God hjelp

Carlsen vant stødig i hvitt mot ukraineren Anton Korobov i første parti for dagen, mens Dubov tok seg av spanjolen David Anton. Deretter snudde det meste i nordmannens favør.

Carlsen fikk god hjelp av sisteplasserte Aleksander Gristsjuk som regelrett utspilte Dubov i det 14. partiet. Selv måtte han tåle remis med svarte brikker mot David Anton, og dermed var Dubov og Carlsen likt med fire kamper igjen å spille for dem begge.

Det som skjedde i de 14. partiene var et omen. For Dubov tapte også sitt neste parti mot Kinas Bu Xiangzhi, og Magnus Carlsen vant igjen mot russeren Aleksander Gristsjuk. Deretter tapte Dubov på nytt mot USAs Jefferey Xiong, mens Carlsen tok en ny seier i svart mot Bu Xiangzhi og ledet med to poeng på Dubov før de to møttes i parti nummer 17.

– Ikke en stor 17. mai-fan

I duellen mellom de to beste endte det med remis, og Carlsen hadde tatt seieren med ett parti igjen.

– Det var greit at jeg slapp å være i en må-vinne-situasjon mot Dubov der, det meste var jo avgjort, sier Carlsen.

Den siste kampen mot Xiong var betydningsløs, og da ble det dagens tredje remis.

Hos chess24 fikk nordmannen spørsmål om hvordan han hadde feiret dagen, og om han likte 17. mai.

– Jeg er ikke den største fanen, men jeg er ikke den største «grinchen» heller, svarte han.