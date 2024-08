Sørloth klar for spansk gigant: – En kolossal overgang

Punkteringsdrama for Evenepoel i gull-innspurten

Det ble dramatisk for den belgiske sykkelstjernen Remco Evenepoel, da han med knappe fire kilometer igjen punkterte. Belgieren måtte bytte sykkel i en kritisk fase av innspurten.

Man kunne se desperasjonen til Evenepoel, da han måtte stoppe og bytte sykkel. Spesielt fordi rytterne sykler uten kommunikasjonsutstyr, i motsetning til for eksempel Tour de France.

Dermed visste ikke Evenepoel at han hadde en solid ledelse tilbake til rivalene. Men Evenepoel var til slutt overlegen da han tok gullet på landeveisrittet i den franske hovedstaden.

Til slutt gikk han av sykkelen etter å ha krysset mållinjen og feiret sitt andre gull i OL. Evenepoel vant også temporittet.

Belgieren var et minutt og 11 sekunder foran franske Valentin Madouas. Det ble også fransk bronse ved Christophe Laporte.

Det ble stang ut for de norske sjansene.

Med 25 kilometer igjen av lørdagens landeveisritt viste TV-bildene at Søren Wærenskjold stod med en sykkel med brukket forgaffel.

– OL-fadesen er komplett for det norske landslaget i dag, sier Eurosport-kommentator Theis Magelsen idet kameraet viser Wærenskjold med sykkelen i hendene i gatene i Paris.

Wærenskjold hadde sett sterk ut på landeveisrittet. Men med dette uhellet var definitivt sjansen for toppresultat over i landeveisrittet.

– Bremsen svikter rett og slett. Det var noen lekkasje i hydraulikken i forbremsen, sier Wærenskjold til NRK og fortsetter:

– Jeg skjønte at jeg kom til å krasje, men jeg holdt meg på beina, så det var bare gaffelen som knakk, sier Wærenskjold.

Men det var ikke over. For han forteller at servicebilen ikke så at han stod i veikanten etter uhellet.

– Så da endte jeg med å jogge nedover et par hundre meter før det kom en nøytral service. Jeg fikk en sykkel som var altfor liten. Sånn kan det gå, sier Wærenskjold.

Uhellene vil ingen ende ta for Wærenskjold denne sommeren. Han falt stygt tidlig i Tour de France. Deretter måtte han bryte temporittet i OL etter fall. Lørdag var igjen uhellet ute.