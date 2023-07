Sørloth klar for La Liga: Klubbvalget roses av Solbakken

– Den liker jeg ... skriver Solbakken i en SMS til NRK.

Villarreal bekreftet overgangen tirsdag kveld og opplyser at Sørloth har skrevet under på en femårskontrakt med gultrøyene.

FORNØYD SJEF: Landslagssjef Ståle Solbakken liker klubbyttet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Tidligere i sommer solgte Villarreal spissen Nicolas Jackson til Chelsea. Han scoret like mange ligamål som Sørloth (12) forrige sesong.

– Det er ingen i deres tropp som er lik ham som spiller, og etter det som har skjedd tidligere i klubben så ligger alt til rette for mye spilletid og forhåpentligvis kampavgjørende aksjoner, skriver Solbakken.

Villarreal opplyser at Sørloth kan være aktuell til treningskamper mot nederlandske Feyenoord og portugisiske Sporting CP senere denne uken.

VIKING: Slik presenteres Alexander Sørloth på Villareals nettside. Foto: Villareal

På den spanske klubbens nettsider presenterer de Sørloth som en viking. Den trønderske superstjernen har siden tiden i Tyrkia blitt kalt for «King of the North». Kallenavnet er en referanse til angriperens nordiske tilhørighet.

Forlater tysk toppklubb

Sørloth kjenner spansk fotball godt og har tilbrakt de to siste sesongen på lån i Real Sociedad. Nå forlater han RB Leipzig permanent etter det som ble et skuffende opphold i tysk fotball.

Det ble med 38 kamper og seks fulltreffere i alle turneringer for Sørloth i Tyskland.

Nå håper han å fortsette suksessen i Spania, denne gang for klubben som kalles «den gule ubåt».

LANG KONTRAKT: Sørloth har skrevet under en femårskontrakt med den spanske klubben. Foto: Villareal

– En klubb som spiller morsom fotball

Petter Veland, som har vært Villarreal-supporter i 22 år, gleder seg over at Sørloth er klare for klubben i hans hjerte. La Liga-eksperten sier at dette har han troen på, uavhengig av om han har på seg gule eller nøytrale briller.

– Han har vokst de to siste sesongene som leiesoldat i Real Sociedad, ble toppscorer for laget som ble nummer fire forrige sesong og sikret plass i mesterligaen. Han blir hentet til en klubb som har vært kjent for å spille en morsom type fotball som legger til rette for at det er en eller to som skal score mange mål, sier Veland, og trekker frem spisstjerner som Nihat, Nilmar, Giuseppe Rossi og Diego Forlan.

– Han bytter ut Michelin-restauranter i San Sebastián med Michelin-servitører i Villarreal. Der er det mange gode tilretteleggere, understreker han.

Villarreal endte på 5. plass forrige sesong, bak Sørloths gamleklubb, og skal dermed spille i Europaligaen neste sesong.

SPISSLEGENDE: Diego Forlan, her fra tiden som Villarreal-spiller. Foto: FERNANDO BUSTAMANTE / AP

Tror på 15 mål

Veland mener imidlertid det er interessant at han skiller seg veldig fra dem han kommer inn for å erstatte. Spissen Nicolas Jackson, som allerede har signert for Chelsea, scoret like mange mål som Sørloth forrige sesong. De delte 10.-plassen på toppscorerlista i La Liga med tolv scoringer hver.

– Forholdene ligger definitivt til rette for at han kan lykkes. Dette er et veloverveid valg. Sommeren 2023 fremstår som et, sett utenfra, veldig viktig tidspunkt å treffe på klubbvalget på. Han har bommet før, men også truffet før, påpeker Veland.

EKSPERT: Petter Veland følger spansk fotball svært tett, og har i tillegg vært Villarreal-supporter i 22 år. Foto: Viasat

For Sørloth herjet i Midtjylland og ble hentet til Crystal Palace. Der funket det ikke, så han gikk til tyrkiske Trabzonspor, bøttet inn mål og ble døpt til King of the North.

Han ble så hentet til RB Leipzig der det ikke funket, før han igjen viste seg frem på lån i Real Sociedad.

Foto: Nicolai Eid Trondal / NRK

Nå håper han på suksess i helgule Villarreal.

– Jeg ser det som helt naturlig å legge listen på 15 mål. Det er overhodet ikke umulig at han passerer 15-målsgrensen. Og 15 mål i La Liga er faktisk en god del, sier Veland.