Wærenskjold (22) sikret Norges andre gull på to dager – sendte hilsen til kreftsyk sjef

Formel 1: De Vries bekrefter Red Bull-samtaler

Nyck de Vries er et av de heteste navnene i Formel 1 etter han kjørte inn til 9.-plass i debuten sin. Nå står lagene i kø for å snakke med nederlenderen.

– Som mediene meldte i går, reiste jeg til Østerrike for å møte Helmut Marko, sa de Vries til det nederlandske talkshowet Humberto op Zaterdag.

Marko er rådgiver for Red Bull og regnes av mange som den nest mektigste etter teamsjef Christian Horner.

Det er likevel lite sannsynlig at det er snakk om en plass hos Red Bull Racing, men heller hos søsterlaget AlphaTauri. Mye tyder på at Pierre Gasly er på vei til ut av laget og at det da kan åpne seg opp en plass for de Vries.

27-åringen er reservefører for både Mercedes og Williams Racing, og det var for sistnevnte lag han fikk debuten sin under Italia Grand Prix på Monza.

De Vries røper at han også er i samtaler om en Formel 1-kontrakt med både Williams og Alpine.