Sør-Korea krever forklaring – ble kalt Nord-Korea

Liverpool vant i Slots første kamp

Arne Slot fikk en god start som ny Liverpool-manager. I fredagens treningskamp mot Real Betis i USA vant engelskmennene 1-0.

Scoringen kom ti minutter før pause på Acrisure Stadium i Pittsburgh i USA. Dominik Szoboszlai satte ballen i mål etter å ha blitt spilt fra av Mohamed Salah.

Det ble også den eneste scoringen i kampen, som var den første for nederlandske Arne Slot etter at han i sommer tok over som Liverpool-manager etter Jürgen Klopp. Han fikk blant annet se at laget styrte det meste av spillet i første omgang, og at de var nærmere 2-0 enn spanjolene var utligning.

Liverpool startet med kjente navn som Endo, Fabio Carvalho, Curtis Jones, Konstantinos Tsimikas og nevnte Salah og Szoboszlai var i startoppstillingen. Med halvtimen igjen av ordinær tid byttet Liverpool hele åtte spillere. Inn kom Liverpools unggutter, men det stoppet ikke laget fra å dominere banespillet. Real Betis skapte få sjanser, men burde kanskje ha utlignet da Rodri kom alene med keeper fra skrå vinkel mot slutten av kampen. Kampen endte 1-0 til Liverpool.

Store Liverpool-navn som Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Diego Jota, Trent Alexander Arnold, Darwin Núñez og Louis Diaz var ikke i troppen til kampen.

Liverpool skal møte både Arsenal og Manchester United under sin sesongoppkjøring i USA.

(NTB)