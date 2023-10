– Der har vi «Batman», gliser Frida Maanum når NRK viser biletet av Sophie Román Haug med maske.

– Det er «Zorro», seier landslagssjef Leif Gunnar Smerud.

Kjært barn har mange namn for kvinna som for ein månad sidan hamna i ei fæl ulykke på banen. Noreg-spissen vart liggjande blodig og nærast urørleg på graset etter å ha smelt saman med Portugals Ines Pereira.

Resultatet av duellen var to brot i ansiktet og besøk hos spesialist i Liverpool.

BLODIG: Roman Haug blir ført ut av banen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Sidan den kraftige smellen har ho også spelt med ei svart maske som dekkjer store delar av ansiktet.

– Det er litt noment framleis, men elles går det bra. Det er nok den største smellen eg har fått, fortel Roman Haug til NRK.

– Eg synest ho ser tøff ut. Du vil ikkje møte ho der, seier Ingrid Syrstad Engen om den nye ansiktspryden til Roman Haug.

Noreg møter Frankrike i nasjonsligaen kl. 19.00 fredag – kampen blir send på NRK TV og NRK Sport.

Román Haug går blodig av banen Du trenger javascript for å se video.

«Pust, Sophie. Pust.»

Både ho og Pereira fekk behandling ute på banen i fleire minutt. Alt etter samanstøyten er eit fjernt, uklart minne.

– Etter det er ting litt oppstykka, og eg hugsar nokre setningar her og bilete der. Eg har vorte fortald litt. Eg hugsar noko som vart sagt, men eg hugsar ikkje så mykje derfrå, fortel 24-åringen.

«Pust, Sophie. Pust» minnest ho at fysioterapeuten sa medan ho låg og pusta blodig på graset.

– Var du redd?

– Eg har fått veldig god hjelp og oppfølging både på banen der og i ettertid, så det var eg ikkje. Men det er klart at ein blir jo litt bekymra når ein kjenner og ser korleis ting ligg an, for det var ein del blod der. Heldigvis gjekk det bra.

Ifølgje lagvenninnene er det den same tøffe og rå Roman Haug som har møtt på landslagssamling denne veka. Det kan bli viktig for eit norsk landslag som manglar Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen og Guro Reiten til den viktige kampen mot Frankrike.

– Eg kan love dykk at ho trykkjer til i duellane på banen. Ho har ikkje vorte noko reddare, seier Maanum.

– Ho er ein spelar som spelar med hjartet 100 prosent uansett, i kvar einaste duell og kvar einaste kamp. Ho er tøff i skallen ho der, meiner Elisabeth Terland, som fekk seg ein god latter då ho såg biletet av Roman Haug med maska:

Får se bilde av lagvenninnen med maske - bryter ut i latter Du trenger javascript for å se video.

Kampen mot Frankrike spelast fredag kveld kl. 19 og sendast på NRK 2. Noreg er heilt avhengig av siger om dei skal kunne vinne gruppa og dermed vere med vidare i kampen om ein OL-billett.

Fekk Liverpool-debuten

Roman Haug er oppteken av å leggje hendinga mot Portugal bak seg. Ho vil ikkje at redselen for liknande smellar skal ta overhand – som speler vil ho gi 100 prosent i alle duellar og involveringar på banen.

Det gjeld også for klubblaget, Liverpool, som ho melde overgang til i starten av september.

Sånn sett var det ikkje optimalt å skade seg på landslagssamling, men spissen er alt i alt fornøgd med starten i gigantklubben.

– Sportsleg har vi fått henta inn litt poeng, men vi er ikkje heilt fornøgde. Det var veldig gøy å få debuten på Anfield, sjølv om han kom litt seinare enn eg håpa, seier ho.

Det er førebels ikkje sikkert om Roman Haug må spele med maska mot Frankrike fredag kveld.