– Det går utover motivasjonen og «driven» litt. Jeg føler de ikke har helt trua på meg, det må jeg ærlig innrømme, sier Fossli med adresse til landslagsledelsen i langrenn.

Han var med på lista over langrennsløpere da toppidrettssjef Tore Øvrebø presenterte OL-troppen til Pyeongchang onsdag. Det lista ikke sa noe om, var at Fossli ikke skal delta.

Han er tatt ut som ren reserve på sprinten. Samme rolle som han hadde til VM-sprinten i Falun i 2015.

Beskjeden fikk han i Planica lørdag kveld, etter det siste kvalifiseringsrennet. Det sto til slutt mellom Fossli og Pål Golberg om den fjerde plassen.

Disse går OL-sprinten for Norge Ekspandér faktaboks Johannes Høsflot Klæbo

Emil Iversen

Eirik Brandsdal

Pål Golberg

– Krevende fysisk og psykisk

Golberg ble utslått i sin semifinale og ble nummer sju. Fossli falt i sin semifinale og ble nummer 12.

OL-TURIST: Sondre Turvoll Fossli reiser til Pyeonchang som reserve. Foto: Primoz Lovric, Primoz Lovric / NTB scanpix

– Jeg var uenig i uttaket. Jeg håpet at denne gangen at jeg skulle få litt stang inn, men dessverre le det stang ut og reserve dette året igjen, sier han.

Skuffelsen kommer etter to år med mye motgang. Fossli var igjennom et kirurgisk inngrep i ryggen sommeren 2016. I løpet av det neste året måtte han opereres ytterligere to ganger.

– Det har vært knallhardt, og det var selvfølgelig tungt å få beskjed igjen om at det hadde smelt baki ryggen etter fjorårssesongen og at jeg måtte operere ut en cyste som lå og murret og var veldig vond. Det har vært mye kjedelig trening for å stabilisere seg og komme tilbake, så det har vært krevende fysisk og psykisk, sier 24-åringen.

Han skjønte OL-veien ble vanskeligere da uhellet var ute lørdag.

– Men jeg hadde likevel et håp i forhold til de kriteriene som var blitt kommunisert til meg, jeg følte at det fortsatt var muligheter, sier han.

– Grunn til å være skuffet

Fossli sikter til at vinterens aller første sprint – i Ruka i november – ble avgjørende. Der sikret Golberg seg en andreplass, bare slått av Johannes Høsflot Klæbo. Fossli var fortsatt på vei tilbake fra skade og har etterpå vært jevnt bedre enn Golberg.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen forstår Fosslis skuffelse.

– Han har absolutt grunn til å være skuffet. Sånn er det å være toppidrettsutøver. Men han må se framover, for han skal jo være med videre, og det er jo ikke helt totalt mørkt ettersom han skal til Pyeongchang. Det er jo en mager trøst, men det er jo en liten sjanse for at han får gå, påpeker Monsen.

– Jeg håper selvfølgelig de fire gutta som er tatt ut holder seg friske og får gått, understreker Sondre Turvoll Fossli.