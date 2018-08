– Folk lurer sikkert på hva i all verden jeg har drevet med denne sesongen, sier Moen.

Sesongen har nemlig vært preget av mye sykdom og skader for 27-åringen. Det førte blant annet til at han måtte bryte maratonløpet under EM i Berlin på grunn av smerter i hofta.

27-åringen er klar på at han har kjørt kroppen for hardt for lenge. Løperen har ikke tatt seg en ordentlig sesongpause siden august 2015.

– Beinskader oppstår ofte når man er litt for sliten litt for lenge. Det blir litt som å sykle med et punktert dekk. Til slutt er dekket flatt og man er nede på felgen. Da blir det vondt å fortsette. Jeg har nok tøyd strikken for langt.

EM-NEDTUR: Sondre Nordstad Moen måtte bryte EM i Berlin etter smertene han slet med i hofta. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Kanskje kom løpet ett år for tidlig

Kontrasten er stor til rekordløpet Moen leverte like før jul. Tiden 2.05,48 skapte overskrifter over hele verden.

Selv sier han at han ikke hadde nok erfaring med å håndtere alt som fulgte med rekordløpet.

– Kanskje kom løpet ett år for tidlig. Ikke rent fysisk, men psykisk var jeg kanskje ikke klar for det. Da jeg trente de to siste månedene før maratonløpet, så var det ikke slik at jeg tenkte at: «Nå trener jeg mot et 2.05-løp». Jeg tok ting litt som de kom.

VM I FJOR: Sondre Nordstad Moen under VM i London 2017. Der løp han 5000 meter og ble nummer 14 i sitt. 27-åring trener mest for maraton. Foto: David J. Phillip / AP

– Tillot meg ikke å roe ned

Siden mars har Moen slitt med en lyskeskade som oppstod da han løp på sleipe stier i Kenya. Den skaden førte igjen til en overbelastning på motsatt bein i april, som trolig kom av at han trente med litt for lite overskudd litt for lenge, ifølge hovedpersonen selv.

Han innrømmer også at den mentale biten har vært tøff.

– Jeg ble lei av å stå av så mye på nyåret. Det gikk til hodet på meg. Jeg så for meg at sesongen ikke ville bli bra uansett, fordi kroppen aldri ble normal.

– Jeg har nok kanskje vært litt for opptatt av å sammenligne Sondre Nordstad Moen 2018 med 2017-utgaven. Uansett hvor likt man gjør ting, så er det en annen kropp enn for ett år siden. Både på godt og vondt.

GIKK TIL HODET: Sondre Nordstad Moen innrømmer at det var tøft å måtte kansellere flere løp på nyåret. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Avhengig av at du er på grensa

Skal man nå toppen i en såpass brutal øvelse som maraton, så er man avhengig av å ta noen sjanser underveis, mener NRKs maratonekspert Sindre Buraas.

– Du er avhengig av at du trener på grensa, og kanskje over grensa. Du kan ikke ha det behagelig på hver eneste økt hvis målet er å sette europarekord på maraton.

MØTT MOTGANG: NRKs maratonekspert Sindre Buraas tror motgangen og erfaringen til Sondre kan være en styrke for ham. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Buraas tror imidlertid ikke hardkjøret vil ødelegge sjansene for Moen i tiden fremover.

– Han har jo vist at han har et høyt nivå og det er ikke noe som blir borte over natta. Sondre er en person som har vært gjennom mye motgang, og han er jo mange erfaringer rikere nå. Jeg tror nok det bare vil være en styrke for hans del.

Moen selv tror pausen han nå legger inn kan være gull verdt med tanke på OL.

– Det kan nok kanskje være suksessformel. Maraton i OL henger høyest nå. Hva jeg gjør med VM, får jeg se på. Det venter litt spesielle forhold i Doha, løpet går blant annet midt på natten. Jeg har nok lært mye mer av dette året enn i fjor. Man lærer svært lite når ting kun går én vei.