Sønderknust Bøkko glemte armbindet før start: – En latterlig og gigantisk tabbe

– Det er en latterlig og gigantisk tabbe av meg selv, sier en sønderknust Hege Bøkko til NRK etter dagens 1000 meter på skøyter.

Før Bøkko skulle gå sitt par gjorde hun seg klar på start. Så ble hun tilkalt fra indre bane. Hun hadde glemt armbindet som symboliserer hvilken bane hun skulle gå i.

– Det begynner litt skjevt, sier hun og legger til:

– Jeg har aldri glemt å få det armbindet.

Overrasket over tiden

Bøkko følte selv at hun likevel klarte å holde fokus, men i mål var hun inne på en skuffende åttendeplass. Tiden 1:15.98 holdt til slutt bare til en 14. plass.

– Jeg blir litt overrasket når jeg kommer i mål og tiden er såpass dårlig som den er, sa 26-åringen.

Da hun snakket med NRK like etter at løpet var over var hun oppløst i tårer, og veldig skuffet.

– Jeg er veldig irritert og sur på meg selv for at jeg ikke tar den muligheten her.

Forstod at noe var galt

Selv om hun selv, til tross for problemene, følte at hun fikk en god start på selve løpet så forstod hun at noe var galt underveis.

– Det var helt stille i hallen. Vanligvis når jeg går et bra løp tenker jeg ikke og hører ikke lyder eller hvem som heier, men jeg registrerer at det er veldig stille i hallen.

Rett før Bøkko gikk satte nederlandske Jorien ter Mors ny lavlandsverdensrekord, og ny olympisk rekord. Nederlenderen vant også løpet. Japanske Noa Kodairo tok sølvet og landskvinnen Miho Takagi tok bronsen.

– Jeg så at alle gikk på 13-tallet. Det er ekstremt fort, men for en uke siden gikk jeg ett sekund raskere enn jeg gjorde i dag på et testløp, sa Bøkko om muligheten for pallen.

– Men det er bare et skøyteløp, avsluttet hun og fikk frem igjen smilet.

Njåtun hadde tankene hos Bøkko

Den andre norske løperen fra start, Ida Njåtun, imponerte og kom på en sterk tiendeplass med tiden 1:15.43. Etter løpet var hun fornøyd med seg selv, men tankene var et helt annet sted.

– Det var bra det. Jeg er mest lei meg på Hege sine vegne egentlig, sa den sympatiske askerløperen.

Njåtun lå på andreplass frem til første vanning, men da kom de største favorittene og skjøv henne nedover resultatlisten.

– Det er kanskje den beste 1000-meteren jeg har gått noen gang, oppsummerte hun.