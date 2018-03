Nytt millionglis for kvinnefotballen: – Det gjør noe med spillernes stolthet

ULLEVAAL (NRK): Etter å ha stanget i motbakke i flere år, triller pengene inn på konto for norsk kvinnefotball. Daglig leder i Serieforeningen for kvinnefotball, Hege Jørgensen, mener de har landet avtaler verdt 100 millioner – på et halvt år.