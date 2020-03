Tour-avgjerd før 15. mai

Trass i at Frankrike no er så godt som stengt på grunn av korona-viruset, vil ikkje arrangørane av Tour de France i juli avlyse rittet enno. Ifølgje cyclingnews.com er 15. mai sett som siste frist for ei avgjerd.

Ei løysing som er diskutert, er å arrangere rittet utan publikum. Det likar ikkje ordførar Dniel Spagnou i Sisteron, byen med målgang i tredje etappe og starten i den fjerde.

– Då er det betre å utseje starten til slutten av juli. Det er mogeleg no når OL er utsett, seier han.

Tour de France er avvikla kvart år sidan 1903 med unntak av under verdskrigane.