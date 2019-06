Som treåring holdt han på å dø. I dag er Carl Petter (33) Norges sterkeste mann.

Det er 30 år siden, men noen ting er så smertefullt at det er umulig å glemme. Han skulle bare tenne et lite kakelys, men alt som kunne gå skeis, gjorde nettopp det.

Det var tidlig morgen, og han hadde våknet tidlig. Sammen med lillesøsteren jaktet han på søtsaker i huset.

De fant ingenting, bare et lite kakelys. Og hvis du blåser ut et lys, kan du ønske deg noe. De fant også en lighter, og fikk fyr på lyset.

Like etter tok pysjamasen fyr.

I det han fikk fyr på lyset, brant han seg på lighteren. Han kastet den fra seg, og den endte på teppet. Treåringen var overbevist om at lighteren var varm, og at teppet kom til å ta fyr. Han bøyde seg ned for å plukke den opp.

I det han lente seg framover for å fjerne lighteren fra gulvet, bøyde han kroppen over det brennende kakelyset. Plutselig sto pysjen i brann, og treåringen skjønte at dette gikk fryktelig galt.

– Jeg prøvde å blåse, det var den eneste måten jeg visste at jeg kunne slukke flammen. Da løp jeg, i full fyr og flamme, ned trappen og inn til soverommet til mamma og pappa. Da sto flammene ganske godt ut. Det var veldig vondt. Heldigvis var de kjappe i oppfattelsen, de rev meg inn på badet og fikk slukket brannen i dusjen.

PÅ SYKEHUS: Carl Petter Sommerseth tilbrakte mye av barndommen på sykehus. Her er han fire år gammel. Foto: Privat

– Pekte på meg og sa «æsj»

Sporene etter kakelyset synes fortsatt på nesten hele overkroppen. Huden på overkroppen helt opp til haken var helt ødelagt, og han måtte gjennom flere operasjoner. Store deler av barndommen ble tilbrakt på sykehus. Da var det lite som pekte mot at Carl Petter Sommerseth skulle bli Norges sterkeste mann.

Han husker alt som skjedde, og han husker tiden på sykehuset i etterkant. De ekstreme smertene er umulig å slukke. Men smertene var langt fra over.

Han måtte opereres flere ganger. Blant annet hentet han hud fra lårene opp til brystet. Det medførte at barne- og ungdomstiden ble tilbrakt på Haukeland sykehus i Bergen.

– Jeg så veldig annerledes ut. Jeg hadde stram hud, og gikk litt framoverbøyd.

Han trekker pusten dypt et par ganger mens han forklarer og gestikulerer. Han viser hvordan han gikk som barn, lener seg framover og presser skuldrene sammen for å forklare.

Han skilte seg tydelig fra de andre i klassen, han så veldig annerledes ut.

– Jeg synes det var flaut, mange kikket på meg. Gjennom årene er det mange som har pekt på meg, rynket på nesen og sagt «æsj!». Det er tøft å høre når du er barn, og det har jeg hørt mange ganger.

– Hver gang jeg kom til skolen sto det en gjeng gutter og sang en velkomstsang til meg. «We don’t need no water, let that motherf ... burn!». Det sang de hver dag, det var ganske tøft.

Åttendeklassingen med de store arrene på overkroppen visste lite om idrettskarrieren som ventet noen år fram i tid.

Ekstrem påkjenning

Hodet er knallrødt. Han puster dypt. Øynene buler ut av skallen, som en dypvannsfisk. Han presser nesen flat mot vektstangen, og kniper øynene sammen så tårene nesten triller ned kinnene. Men det er ikke tårer, det er svette som fosser nedover ansiktet. Det er dagens nest tyngste knebøy som skal gjennomføres.

Så stønner han høyt mens vektstangen bøyer seg over skuldrene hans. Han har nesten 300 kilo på nakken.

– Lett!

Han smiler bredt, nikker anerkjennende til seg selv. Rødfargen nærmer seg nesten lilla.

RØD I TOPPEN: Det ryker et par blodkar når Sommerseth løfter tungt. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Det ser ut som hodet holder på å eksplodere.

– Ja, det har jeg hørt mange ganger. Og det føles nesten litt sånn, men det har heldigvis ikke skjedd til nå. Jeg vet ikke om noen andre der det har skjedd heller, svarer han og ler.

Han smiler bredt, rusler rundt i treningsrommet på Frysja nord i Oslo. Hjertet dunker fortsatt i brystet, og varmen presser ut svette nedover pannen. Magebeltet strammer godt rundt ryggen, og sørger for at alt er på plass. Så løsner han det for å legge på enda flere kilo.

– Det kan ikke være sunt å utsette kroppen for så ekstreme prøvelser. Har du tenkt på det?

– Jeg tenker ikke på det. Jeg bruker veldig mye pusting, og veldig mye trykk. Du må stive av hele kroppen når du løfter. Når jeg gjør det, blir jeg veldig rød i øynene, og da ryker det noen blodkar.

Pusten har roet seg litt nå, og det nærmer seg neste løft. Det siste for dagen.

Da trenger han musikk, for å psyke seg opp. For å finne riktig modus. For å få fram de gode følelsene, for å prestere på sitt absolutt beste.

Så dunker det ut over høyttalerne. Det er lyden av norsk folkemusikk, og plutselig fyller Sissel Kyrkjebøs stemme treningsrommet.

«Gå mot det lyset som flammer i nord, gå til det landet hvor trollene bor ...»

Veldig mye følelser

Det ser nesten ut som han skal bryte sammen, han ser helt ferdig ut. Men på to sekunder har han gjennomført en knebøy uten antydning til vanskeligheter. Han setter på plass vektstangen igjen. Hodet er enda rødere nå, om mulig. Så puster han dypt.

«EKSPLODERER»: Carl Petter Sommerseth tar ut alt i knebøy. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Lett! He he he he, roper han.

Også denne gangen gikk det fint, uten noe hjelp fra kameratene på hver side.

– Det er så mye adrenalin altså. Når jeg er inni bobla er jeg veldig på. Det er som en bryter. Jeg bruker veldig mye energi der, men nå har jeg skrudd av, sier han og smiler bredt.

Men det er noe som bryter med stereotypen her. Det er nesten naturstridig å se en styrkeløfter på 120 kilo stå og løfte vekter til «Se ilden lyse».

– Det er veldig mye gode følelser knyttet til den sangen. Jeg har mange gode treninger til den, og da kommer de gode følelsene. Det er så mye i sving når jeg løfter. Men «Se ilden lyse» er maks-sangen, sier Sommerseth.

MAGNESIUM: Styrkeløfterne bruker magnesium for å tørke hendene og få best mulig grep på vektstangen. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Men det kan gå galt?

– Jeg kan ikke tenke på det. Hadde jeg ikke trodd at jeg klarte det, hadde jeg aldri gjort det. I konkurranse har jeg tryna en gang. Med 370 kilo. Men det kan vi ikke snakke om nå, når jeg skal løfte.

Over 300 kilo

Sommerseth har den norske rekorden i markløft og knebøy. Han har to strake NM-gull, og kjemper for gull nummer tre i Stavanger denne uken.

I VM i styrkeløft nylig, hans første i karrieren, ble han nummer seks.

Han trener 14–20 timer styrkeløft i uken. I tillegg kommer mental trening, restitusjon, søvn og mat. Mye mat.

Kroppen hans bruker 4000 kalorier på en dag uten trening. Det betyr at han må spise mye for å holde vekten.

– Jeg prøver å spise en kilo kjøtt om dagen. Noen ganger blir det mer, andre ganger blir det mindre. I dag har jeg spist 700 gram kjøtt, og så ligger det noen deilige entrecôter hjemme og venter på meg, sier Sommerseth.

Det er viktig å holde vekten, helst litt over 120 kilo.

– Jeg blir så nervøs i dagene før konkurranse, så da forsvinner det et par kilo.

– Nå er det en del av meg

Han har lært utrolig mye av veien fra brannskade, via mobbing og til Norges sterkeste. Han er utdannet barnevernspedagog, og jobber med barn. For to år siden skrev han et blogginnlegg om sin historie, og han har skrevet mye om brannskadene.

Flere ganger har han sett hvor tøft andre ungdommer har det, og han ønsker å bruke sin erfaring til å hjelpe andre.

– Det er mange som har kontaktet meg, og det er utrolig fint om jeg kan hjelpe dem. De lurer på om arret alltid kommer til å se sånn ut. Hva kan de gjøre for å få det til å få mindre stygt ut? Jeg vet hvor tøft det kan være, og du føler deg veldig alene. Da betyr det mye å hjelpe andre, sier Sommerseth.

30 år har gjort mye med ham. Siden 1989 har også mye skjedd, og han har fått tilbud om å operere bort arrene.

– Jeg kunne ha fjernet alt, men det er en del av meg. Det betyr ingenting, nå har jeg ikke lyst til å fjerne det sier Carl Petter Sommerseth.