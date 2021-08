Sølvvinneren rennes ned av meldinger – Rodal måtte felle en tåre

For Henriksen fikk NRKs friidrettekspert til å felle en tåre da han sjokkerte med sølv i sleggekasting. At han har rørt Rodal og mange andre, gjør ham glad.

– Hehe, det er bra. Det har vært sinnssykt fine meldinger fra både kjente og ukjente. Jeg har fått meldinger fra folk jeg ikke kjenner som sier de har grått. De sier de aldri har hørt om slegge, men så sitter de og gråter, sier Eivind Henriksen om at han rørte Rodal.

– Hvorfor tror du dette rører folk som ikke har hørt om slegge før?

– Jeg tror det er litt sånn med idrett i Norge. Det samler folk. Hele Norge er med, sier sølvmedaljøren.

Tilbakemeldingene har vært mange, forteller den ferske sølvmedaljøren. Han tok et overraskende sølv i sleggekasting tirsdag, og det kan virke som at han har nærmest rørt en hel nasjon.

– Det var litt emosjonelt

Rodal, som er friidrettsekspert i NRK og tidligere friidrettsutøver, merket i hvert fall at det ble emosjonelt. Og det er ikke hver dag mannen med OL-gull tørker tårer.

– Jeg tørket bare én. Det var bare én, flirer Rodal.

– Jeg vet ikke om jeg blir gammel og «soft», eller hva det er. Det var litt emosjonelt i går, det var det. Det handler om å komme som outsider og jobbe så hardt over så lang tid, sier han videre.

RØRT: Tidligere olympisk mester Vebjørn Rodal klarte ikke å holde tårene tilbake da han så Eivind Henriksen ta OL-sølv. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

For outsider var han. Sølvmedaljen kom først etter at han satte ny norsk rekord hele fire ganger i løpet av finalen. To av kastene hans var over 80 meter, der det lengste var på 81,53. Blant dem som havnet bak ham, var tidligere verdensmester Paweł Fajdek fra Polen.

– Sleggekastere er jo ikke lengst frem i køen hos arrangører og sponsorer. Likevel viser så stor dedikasjon og får betalt for det. Det er stort, sier Rodal.

Det mangler ikke på superlativene fra Rodal, i hvert fall. Det å holde hodet på plass i en så nervepirrende konkurranse er også noe han trekker frem.

– Jeg blir veldig glad når underdogs overpresterer når det gjelder som mest. Det var et stort øyeblikk da medaljen ble sikret, sier NRKs friidrettsekspert.

Henriksen selv forteller at han fortsatt må la medaljen synke inn.

– Det var helt sinnssykt. Det har ikke gått opp for meg ennå. Det var null søvn, med mye meldinger på telefonen, sier Henriksen.

SENSASJON: Sleggekaster Eivind Henriksen slo den norske rekorden fire ganger i samme finale. Foto: Lise Åserud / NTB

Familien fikk besøk av media

Han forteller at det har vært stor interesse rundt både ham og familien hans. Han har blant annet en samboer og en sønn som er 11 måneder gammel hjemme i Norge.

– Jeg ringte dem på vei hjem fra stadion. Det var full fest, med media på besøk allerede, forteller sleggekasteren, som forteller at de naturligvis var stolte av ham.

– Er du stolt selv?

– Ja, jeg er det. Absolutt.

Nå venter pappaperm og et par uker med ferie. Så skal han ut i hverdagsjobben, der han jobber som sjåfør ved siden av idretten. Han har et håp om å kunne leve av sleggekasting.

– Det hadde vært flott å sluppet (den andre jobben) for å kunne satse i et par år. Samtidig trives jeg veldig godt i jobben og jeg trives godt med folkene der, innrømmer han.

Det er mye spennende i vente for Henriksen. Først skal han fullføre 2021 med diverse stevner og NM i september. Neste år venter to store mesterskap igjen.

– Det er mange store mesterskap de neste årene, så det er bare å lade opp og kjøre på med en god treningsvinter, sier Henriksen.