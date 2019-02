Sølvvinneren bor i kjelleren til foreldrene og kalles «helt ekstrem»

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg har sagt i flere år til kompiser at når april kommer, må de minne meg på hvordan jeg pleier å være i august, ellers holder jeg på til jeg blir 50, sier Jan Schmid med et smil.

August er nemlig måneden han pleier å tenke at han burde heller gjort helt andre ting enn å drive med kombinert.

– Da er det et stykke igjen til alt begynner. Jeg har vært nær ved å gi meg flere ganger, sier Schmid.

Nå er han glad for at han alltid har endt med å fortsette. Fredag fikk Schmid en av de beste belønningene man kan få for årevis med trening: sølvmedalje i VM.

I en alder av 35 år er han fortsatt en av de aller beste.

Slik så det ut da Schmid tok sølvmedalje bak gullvinner Eric Frenzel (Tyskland), og foran østerrikske Franz-Josef Rehrl (Trykk på videoen for å se innspurten).

– Familien har vært sponsor

Med en brus i hånden møter Schmid pressen et par etter timer målgang. Sølvmedaljen var faktisk Norges første individuelle VM-medalje i kombinert på 10 år.

Schmid var for øvrig den som sikret medaljen for ti år siden også, under VM i Liberec, og det er også hans eneste individuelle medalje utenom den han tok i dag.

Schmid ga aldri opp troen på at han kunne ta en medalje til, men medgir at han har ofret litt for å drive med kombinert på toppnivå i snart to tiår.

Han har for eksempel aldri hatt fast inntekt. I kombinertsporten er det ikke helt enkelt å tjene penger, annet enn premiepenger. Men Schmids karriere har gått opp og ned, pengene har kommet i ujevnt tempo, og derfor bor han fortsatt i foreldrenes hus.

– Jeg bor nede i kjelleren hos foreldrene mine. Med min faste inntekt, eller mangel på faste inntekt, og at jeg ikke har noe dame eller noe slikt, da får man ikke noe lån. Da måtte jeg i så fall leid, og det føler jeg er bortkastet når jeg er så mye på tur. Jeg har en fryktelig fin familie som på mange måter har vært sponsoren min opp gjennom årene, sier han.

– Hadde du kjøpt deg leilighet om du hadde lagt opp?

– Det tror jeg hadde gått rimelig kjapt, sier Schmid og flirer.

På spørsmål om hva annet han har måttet ofre, svarer han:

– Jeg vet at jeg ofrer en del utdanning, pensjon, penger du kunne tjent... Men det her kan jeg gjøre én gang, og jeg er ganske flink til det. Jeg synes det er kult, sier han med et smil, før han legger til:

– Du holder ikke på med dette for noe annet enn lidenskap. Det er ingen andre motivasjonsfaktorer. Det må være den indre driven.

Schmid konkurrerte faktisk for Sveits da han slo gjennom som kombinertløper. Han har dobbelt statsborgerskap, og byttet etter hvert over til Norges landslag. Foto: GEORG HOCHMUTH / AFP

– En av få som er her kun for sporten

Verdenscupvinner Jarl Magnus Riiber har notert seg akkurat dette med landslagskameraten.

– Jan er en av de få utøverne som er her kun for sporten, ikke for pengene eller bonusene. Det er ikke dét han jager. Jeg tror han gjør dette fordi han bare synes det er gøy, sier Riiber, som tok femteplassen fredag.

Espen Bjørnstad, nummer 15 på dagens konkurranse, bruker ordene «ekstrem» når han blir spurt om hvilke egenskaper som gjør Schmid god.

– Jan er helt ekstrem på å prioritere. Han ligger for eksempel tre uker helt alene i St. Moritz og trener. Han er en ekstrem type, rett og slett. Det er den sterkeste egenskapen hans, sier han.

Jarl Magnus Riiber, som her får hjelp av Schmid etter langrennet, sier han har lært mye av den 14 år eldre lagkameraten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Legge opp-plan ble medalje-plan

Det var ikke mange som trakk frem Jan Schmids navn som en av de klare medaljekandidatene før VM. Men innad i det norske laget visste de mer om hvordan kombinertveteranen finspisset formen til mesterskapet i østerrikske Seefeld.

Schmids plan for medalje i VM startet faktisk med at han hadde tenkt å legge opp, og det hadde han tenkt å gjøre etter sesongen i fjor.

Men så fikk han plutselig, i en alder av 34 år, et slags gjennombrudd forrige sesong.

Schmid var på pallen i renn etter renn, og til slutt ble han nummer to i verdenscupsammendraget. Da ble det nesten for dumt å gi seg.

Men han trengte noe som virkelig kunne motivere ham mot årets sesong.

Sammen med sportssjef Kristian Hammer ble Schmid enig om at han skulle få en slags fri rolle i landslaget denne sesongen. Schmid fikk fripass til å satse kun mot VM, og han skulle få lov til å eksperimentere litt med høydeopphold.

Sportssjef Kristian Hammer ga Schmid lov til å satse kun mot VM denne sesongen, og med det kjøre litt sitt eget løp på siden av landslagsopplegget. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Han fikk lov til å stå over flere verdenscuprenn, så lenge han viste at han var i noenlunde form til VM.

Dette har ikke Schmid gjort før, og det trigget ham til å ta en sesong til.

– Hva betyr det for deg at det hele endte med å lykkes?

– Det er lettelse, og jeg er litt stolt. Det er kult når man prøver på et prosjekt, og så funker det. Det viser at det jeg satt og grublet på i april ikke bare var tull, sier Schmid.

– Veldig «all inn»

Sportssjef Hammer sier han aldri var i tvil om at han skulle la Schmid få et slikt år.

– Han ville gå en annen vei om han skulle ta et år til, og det er jeg glad for at jeg satset på, sier Hammer.

Han forteller om en 35-åring som fortsatt er nysgjerrig på idretten sin.

– Jan er litt sånn at han styrer etter prosjekter. Han er type som er veldig all inn på det han bestemmer seg for. Han liker å sette seg inn i ting, og gjør det fullt ut. Han sitter på veldig mye kunnskap, har vært med i mange mesterskap, og det bidrar han hele tiden tiden med i laget, forteller han.

Schmid har tidligere sagt at denne sesongen trolig blir hans siste, men i VM er svaret hans «ingen kommentar» på dette spørsmålet. Han vil vente til sesongen er slutt før han sier hva han har bestemt seg for.

Han skal i alle tilfeller først gjøre seg ferdig med VM. Der ligger han godt an til å få gå alle de gjenstående konkurransene, inkludert lagsprinten på søndag.