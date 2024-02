Haller sendte vertsnasjonen Elfenbenskysten til finale i afrikamesterskapet

Marginene fortsetter å gå Elfenbenskystens vei i afrikamesterskapet på hjemmebane. Sebastien Hallers sleivtreff ble et nydelig vinnermål mot Kongo.

I semifinalens 65. minutt tok Max Gradel seg til dødlinja og la inn. Ballen gikk over Gedeon Kalulu og falt ned foran Haller. Borussia Dortmund-spissen valgte å avslutte på volley. Han traff ikke slik han ville, men ballen spratt i bakken og fortsatte i en bue over keeper og inn under tverrliggeren.

Det ble kampens eneste mål.

Elfenbenskysten skulle egentlig vært utslått i gruppespillet, etter at laget tapte 0-1 for Nigeria og 0-4 for Ekvatorial-Guinea. Laget ventet i flere dager på å finne ut om tre poeng og tre minusmål mot formodning skulle bli nok til å gå videre, og laget snek seg så vidt med til åttedelsfinale som fjerde beste treer.

I åttedelsfinalen mot Senegal ble laget berget av et straffespark i sluttminuttene og vant deretter straffesparkkonkurransen. I kvartfinalen mot Mali utlignet ivorianerne i siste minutt og avgjorde på overtid i 2. ekstraomgang.

Alle marginene som har gått lagets vei har fått både spillere og tilhengere til å tro at det er skrevet i stjernene at laget skal ende opp som vinner.

Søndag er Nigeria siste hinder i finalen. (NTB)