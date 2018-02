Sølv-Ragnhild nektet foreldrene OL-tur: – Best å sitte hjemme

Ingen i familien Mowinckel er nemlig på plass i OL-byen. Blant annet fordi den doble sølvvinneren sier nei.

– Jeg var fast bestemt på at de ikke får komme. Det var like greit. Da kan jeg fokusere på meg selv, min boble og alt dette uten å ha dårlig samvittighet for ikke å møte folk, sier Mowinckel til NRK.

Pappa Harald forteller at foreldrene dro til Sveits for å følge Mowinckel i junior-VM i 2011 bare for å føle seg som «femte hjulet på vogna».

– Da ble vi enige om at dette gjør vi ikke neste gang. Og året etterpå ble hun juniorverdensmester.

Trives foran fjernsynet

Sissel Mowinckel forteller at foreldrene uansett liker seg best hjemme i stua foran fjernsynet med full oversikt over mellomtider, plasseringer og medaljer.

– Ragnhild er en sånn type som er opptatt av at alle skal ha det bra hele tiden. Og da hadde mor og far blitt i veien. Derfor trekker vi oss tilbake. Men når man ser så store prestasjoner skulle vi selvsagt gjerne vært der for å ta rundt henne, sier Sissel, som legger til at familien drister seg til å ta turen til verdenscupfinalen i Åre.

– Det er så stort at Ragnhild får ut dette nå. Det siste lille hun har hatt inne. Man skjønner det jo ikke helt ennå. Det er nesten så jeg tror jeg må møte henne før det går opp for meg. Jeg har ikke ord!

HJEMME: Harald og Sissel Mowinckel følger datteren i OL hjemme fra sofaen i Molde. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Ektemannen Harald forteller at han «grein, hylte og skrek» da Mowinckel sikret nok et OL-sølv natt til onsdag norsk tid.

– Alle skulle ha sett mor og far! Da var det godt vi var alene, og at det var midt på natten så få kunne høre oss.

– Det er klart at man som forelder blir fanget i det store. Ragnhild har utnyttet sin situasjon og sjansen i livet. Man blir bare målløs av det Ragnhild har oppnådd, sier Harald Mowinckel.

Sammenliknes med Svindal

OL-sølvet i utfor kom som følge av en rekke a-ha-opplevelser for Ragnhild Mowinckel. Trener Tron Moger mener 25-åringen har samme utvikling som Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud i fartsdisiplinen.

– Det er rart. Jeg har jo holdt på med dette i 24 år. Jeg har prøvd i mange år å bli god i fart, men det har tatt veldig lang tid. Du er aldri ferdig utlært, sier Mowinckel, som har mulighet for en tredje medalje under nattens kombinasjon i Sør-Korea.

– Nå må dere roe dere ned! Vi får se etter utfordelen. Men jeg skal gi gass.