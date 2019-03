Sølv-overraskelsen leste Northug-boka og tenkte at hun ikke kunne bli god

Det var et VM-sølv ikke så altfor mange hadde sett komme. For selv om Ingrid Landmark Tandrevold sikret sin første pallplass i verdenscupen tidligere denne sesongen, og har vært mer stabil enn noen gang, så var ikke VM-debutanten en av favorittene før sprinten i snødrivet på den kalde, forblåste stadion i Östersund.

– Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si en gang, sier hun overlykkelig.

Takker utålmodigheten

Og det er ikke akkurat ofte tilfellet for 22-åringen fra Bærum. Ordene kommer som regel ramlende ut i et rasende tempo. Og det ordet hun vil bruke for å beskrive seg selv er «utålmodig».

– Folk har sagt sånn at «du er så ung, så du må vente. Det er ikke din tur ennå». Også er jeg sånn at det gidder jeg ikke, jeg gidder ikke vente fire år til bare fordi jeg ikke er 26 år. Jeg vil bli god nå, forteller Tandrevold like før VM-starten.

– Er utålmodigheten en av grunnene til at du er sølvvinner i dag?

– Ja, kanskje det. Jeg har i hvert fall lagt ned en veldig solid jobb nå over tid og kan med hånda på hjertet si at jeg har gjort alt jeg kan, slår hun fast.

UNG STJERNE: Ingrid Landmark Tandrevold tok stafettgull i junior-VM i 2015. Foto: Norges Skiskytterforbund

For det er allerede fire-fem år siden Tandrevold ble omtalt som «den neste, store kvinnen i norsk skiskyting». Men så ble det relativt stille i noen år. Også i år har tårene trillet etter noen mislykkede renn, selv om fremgangen likevel har vært markant.

– Det er jo meg i et nøtteskall da. Jeg lever meg veldig mye inn i det jeg gjør og da blir jeg åpenbart veldig lei meg når jeg ikke får det til, for jeg vil få det til veldig mye. Men heldigvis blir jeg også veldig glad når jeg får det til, og det hadde vært litt kjipt om jeg ikke gjorde det, for da hadde jeg aldri gått i null, sier Fossum-løperen.

Motsatt av Northug

Derfor har hun omtrent like ofte følt på tvilen som på selvsikkerheten.

LESELEKTYRE: Ingrid Landmark Tandrevold mener hun er veldig ulik Petter Northug. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Jeg leste i boka til Petter Northug og da tenkte jeg at «jeg kan aldri bli god jeg». For han forteller at han gikk 10 kilometer på ski til skolen og tilbake, var tre timer i fjøset, så han ble god så ung fordi han hadde godt grunnlag, og hadde et supertett forhold til morfar, sier Tandrevold entusiastisk om biografien.

– Men jeg har ikke gått 10 kilometer, jeg tok bussen til skolen. Og jeg var bare på fellestreninger. Jeg dro ikke ut før sola stod opp. Det var ikke sånn jeg holdt på. Det er ikke noe unikt rett og slett dessverre. Jeg skulle gjerne hatt en skikkelig kul historie å fortelle, men det har jeg ikke altså, forklarer hun til NRK i et lengre VM-intervju.

Men i Östersund begynner den kule historien likevel å ta form.

– Ha-ha. Jeg tar min første VM-medalje på min første VM-distanse. Det er da i hvert fall noe, svarer hun og gliser når NRK nevner samtalen for henne.

Stoler mer på seg selv

Tiril Eckhoff bare fnyser av at venninnen mener hun ikke er hverken unik eller spesiell.

– Det er hun vel. Hun har vært seriøs siden hun var 14 år, og jobbet hardt for dette her. Det er helt rått, og jeg kommer til å grine når jeg ser henne, sier Eckhoff.

MOR PÅ PLASS: Bente Landmark har fulgt datteren Ingrid hele karrieren og er på plass i Östersund. Jeg hørte henne underveis. – Det hjelper alltid når mamma er her. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Tandrevold har klare formeninger om hvorfor det har løsnet for alvor akkurat i år, etter det som var et ganske tøft førsteår på elitelandslaget.

– Jeg har lært at jeg må stole mer på meg selv, at det er jeg som kjenner meg best. At det er kjempemange rundt meg som kan mye og kan tilføre mye, men til syvende og sist er det jeg som føler mest hva min kropp og mitt hode trenger. Alle har forskjellige forser, så i år har jeg heller prøvd å bygge videre på det jeg er god på i stedet for å veie opp for alt jeg er dårlig på hele tiden. Da blir man bare helt middels, mener 22-åringen.