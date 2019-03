Solskjærs verste kveld – på verst mulig tidspunkt 

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Skuffende, svakt, et stort steg baklengs. For første gang som trener for Manchester United hadde Ole Gunnar Solskjær ingenting positivt å hente.

United har spilt dårlig før under Solskjær, og vunnet. De har spilt bra og tapt, som borte mot Arsenal forrige helg (0–2).

Mot Wolverhampton lørdag spilte de dårlig – og tapte.

Det var Solskjærs verste kveld som trener for United. Ikke bare fordi tapet (1–2) kom i kvartfinalen av FA-cupen, turneringen de hadde størst sjanse til å vinne i år.

Men også fordi timingen knapt kunne vært mer uheldig.

Den lange pausen

De neste to ukene vil nemlig spillerne gå til sine landslag for å spille vennskapskamper og EM-kvalik. Pausen gir klubbene tid til å planlegge og organisere seg.

På enkelte måter er pausen positiv for Solskjær. Spillere som nettopp er tilbake fra skade, får tid til å hente seg inn, blant dem Nemanja Matić, Jesse Lingard og Anthony Martial. Stjernespissen Romelu Lukaku, som var ute i går med en sår fot, kan bli frisk.

Men pausen kommer ikke på noe godt tidspunkt med hensyn til Solskjærs jobbsituasjon.

Solskjær takker målvakt Sergio Romero etter kampen lørdag kveld. Foto: CARL RECINE / Action Images via Reuters

At Solskjær er favoritt til å bli Uniteds trener på permanent basis, er klart. Både spillerne, fansen og den britiske pressen tar det nå nærmest for gitt.

Solskjær har vunnet 14 av sine 19 kamper og gitt klubben en lenke til sin gylne fortid under den legendariske treneren Sir Alex Ferguson. Så mye støtte har Solskjær at Uniteds styre nesten ikke har noe annet valg enn å gi ham jobben.

Bekreftelsen

Men når vil han få den? I utgangspunktet var Uniteds plan å ta avgjørelsen i sommer. Avisen The Mirror har imidlertid skrevet at United har ønsket å bekrefte ansettelsen allerede i landslagspausen.

Også United-legenden Gary Neville har sagt at han tror United vil gjøre det offisielt de neste to ukene.

Gary Neville tror Solskjær får jobben. Foto: STRINGER

En slik bekreftelse kan gi mening om United er overbeviste om at Solskjær skal ha jobben, og ikke Tottenham-treneren Mauricio Pochettino, den andre store kandidaten.

Bekreftelsen kan blant annet skape klarhet blant spillerne før de går inn i en intensiv periode. April vil by på syv kamper for United, blant dem to mot Barcelona i kvartfinalen av mesterligaen og fire knokkelkamper i kappløpet om topp-fire-plassene i Premier League.

Men hvor nær Solskjær faktisk er jobben, er vanskelig å vite. Om The Mirror og Neville har rett, kunne en seier mot Wolves kanskje ha sikret den. Det er tross alt logisk å bekrefte en slik ansettelse i kjølvannet av en triumf.

Men i stedet gikk Solskjær på sin største smell så langt. United tapte også kampen før, mot Arsenal.

Kan United virkelig bekrefte en slik ansettelse etter to strake tap?

Henger i luften

Det virker usannsynlig, og derfor er timingen så uheldig. Hadde skuffelsen mot Wolves vært klemt inn mellom to overbevisende seire, hadde den fort blitt glemt.

Selv ikke Solskjær kan levere seier i hver eneste kamp.

Men United kan ikke legge dette bak seg kjapt, fordi de ikke spiller igjen før 30. mars, hjemme mot Watford i ligaen. Dette tapet vil nå henge i luften i to uker.

Det har i tillegg avslørt et nytt bunnivå for United under Solskjær. De har tapt kamper under ham før, men det var mot Paris Saint-Germain (0–2), et av Europas beste lag, og Arsenal, i en kamp hvor United hadde fortjent mer.

Dette var imidlertid mot Wolves, som spilte i førstedivisjon i fjor. Og United skapte nesten ikke noen ting.

Bananskallet

Var det fullstendig bekmørkt? Nesten. Om det finnes noen trøst, så er det at Wolves er langt bedre enn et nyopprykket lag skal være.

Dette er et lag som har rekruttert toppspillere takket være rike eiere og hjelp fra verdens mektigste fotballagent, Jorge Mendes. Wolves ligger på syvendeplass i Premier League. De kontrer bra og forsvarer seg enda bedre.

Så langt denne sesongen har Wolves stjålet poeng fra Manchester City (1–1), United (1–1) og Arsenal (1–1). De har slått Tottenham (3–1) og Chelsea (2–1).

Og de slo ut Liverpool tidligere i FA-cupen (2–1).

Conor Coady jubler etter Diogo Jotas scoring mot Manchester United. Foto: CARL RECINE / Action Images via Reuters

Derfor var det ikke uventet at Wolves frustrerte United. Men at de klarte å stoppe dem så effektivt, var overraskende. Uniteds kamper har ofte bølget frem og tilbake, fordi de har strålende offensive spillere og fordi Solskjær ønsker å angripe.

Men mot Wolves skapte ikke United en skikkelig sjanse før Marcus Rashford reduserte på overtid.

Om ikke annet burde Wolves ha scoret flere, og ville gjort det hadde det ikke vært for Sergio Romero, Uniteds glitrende andrekeeper. Paul Pogba slo ut med armene. Lingard og Martial fikk lite til.

– Vi fikk som fortjent, sa Solskjær.

Fortsatt positivt

Dermed sitter Solskjær igjen med sin første tøffe periode som sjef for United. Når en ny trener tar over et lag og får umiddelbar suksess, for så å tape et par kamper, heter det i England at «bryllupsreisen er over».

Solskjærs bryllupsreise har vart lenger enn noen hadde forventet. Men nå er også han hjemme igjen.

Aldri har det vært viktigere for ham at United slår tilbake kjapt. Slår de Watford på Old Trafford om to uker, kan Wolves anses som en dårlig dag på jobben. Om United ikke vinner, kan folk fort snakke om et lag som begynner å få problemer.

For selv om Solskjær har levert over all forventning så langt, vil det bekymre styret om laget ser ut til å gå i feil retning.

Inntil det vil Solskjær håpe at spillerne hans kommer tilbake fra landslagspausen skadefrie, friske og motiverte til å slå tilbake. Situasjonen er fortsatt positiv totalt sett, og dessuten har laget fortsatt mye å kjempe for.

Det samme gjelder også for Solskjær selv.