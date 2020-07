Solskjærs jakt på Liverpool begynner nå

Det finnes to tabeller som forteller historien om Manchester Uniteds sesong. Én av dem viser attpåtil hvor de er på vei.

Seieren mot Leicester i går løftet United opp på tredjeplass, tre plasser høyere enn der de havnet i fjor. Det er fremgang.

Men United tok like mange poeng i år (66) som i fjor. Det er stagnasjon.

Sannheten om lagets utvikling dukker først opp når man deler tabellen i to. Før februar lå United på femteplass, åtte poeng bak topp fire, som var sesongens store mål.

Ser man på tabellen fra og med februar, ligger United på topp.

Forskjellene på de to tabellene, er Bruno Fernandes.

Ingen kreativitet

Og det viser oss hva nøkkelen til Ole Gunnar Solskjærs titteldrøm er. Perioden hvor United må ta innpå rivalene, er ikke i løpet av sesongen.

Det er på overgangsmarkedet, mellom sesongene. Det er nå.

I høst pratet mange om Solskjærs taktiske valg. Hadde han en offensiv plan? Skulle han bruke 3-4-3 eller 4-2-3-1? Slike spørsmål har sin verdi, men som oftest handler de om finjusteringer.

I bunn og grunn var Solskjærs problem alltid det samme: De offensive spillerne holdt ikke mål.

ANDREAS PEREIRA: Brasilianeren er ikke godt nok angrepsvåpen for United Foto: Oli Scarff / AFP

Typer som Jesse Lingard, Andreas Pereira, Juan Mata og Daniel James viste at de ikke hører hjemme i Uniteds førsteellever. Laget hadde to angripere i toppklasse, Anthony Martial og Marcus Rashford, men manglet rytme og kreativitet.

Solskjær kunne ikke gjøre gråstein til gull. Kanskje hadde en type som Mauricio Pochettino fått mer ut av middelmådige spillere, men selv ikke Pep Guardiola og Jürgen Klopp vinner store titler uten suksess på overgangsmarkedet.

Solid grunnmur

Det Solskjær imidlertid hadde gjort, selv da United var i krise etter hjemmetapet mot Burnley i januar, var å bygge en solid grunnmur.

Han hadde skapt en sunnere kultur i stallen. Han hadde ryddet bort eldre spillere og satset ungt. Han hadde fått inn Aaron Wan-Bissaka og Harry Maguire, to forsvarsspillere som hadde gjort laget mer solid.

Og så, i januar, hentet klubben Fernandes. Og med det ble de offensive problemene løst.

BRUNO FERNANDES: Solskjærs beste kjøp, og en vesentlig årsak til at United sikret mesterligaplass Foto: Oli Scarff / AFP

Mange kritikere har spurt seg om Solskjær egentlig har en klar offensiv plan. Med Fernandes har han ikke trengt det. Portugiseren har styrt hele angrepet, fra det oppbyggende spillet til de avgjørende pasningene – fra cornere og frispark til langskudd og løp inn i boksen.

Samtidig har Fernandes også hevet resten av laget, selv forsvarsspillerne. Han har en arroganse, en selvtillit og et ambisjonsnivå som smitter over på andre.

Ikke siden Eric Cantona i 1992/93-sesongen har United blitt så forvandlet av en signering i løpet av sesongen.

Bruno-tabellen

Tabellen med Fernandes viser hvor United er på vei. Siden 1. februar, da han debuterte for klubben, har de 32 poeng på 14 kamper, to mer enn Manchester City.

United er ubeseiret i denne perioden. De har også sluppet inn færrest mål (syv).

Det må legges til at en slik poengfangst neppe vil holde til tittelen i det lange løp. City og Liverpool har satt standarden like under 100 poeng. Det er ikke nok å ta litt mer enn to poeng mer kamp.

Men United har vist et toppnivå som Solskjær kan bygge videre på.

Suspensjonen av ligaen i mars ga Rashford og Paul Pogba tid til å bli skadefrie. Da ligaen startet opp igjen, fikk Solskjær for første gang se alle sine beste spillere på banen samtidig. Med 18-årige Mason Greenwood i støtet har de nådd et nytt nivå.

På ni kamper etter pausen har United tatt 21 poeng. Toppnivået har vært det beste siden Alex Fergusons tid.

Pogba i godt humør

Disse poengene var nok til å sikre topp fire, som betyr at sesongen har vært vellykket. Nå er neste mål å ta igjen Liverpool, som havnet 33 poeng foran United.

Det første steget er å få Pogba til å bli. Midtbanejuvelen sa i fjor sommer at han ønsket en ny utfordring et annet sted, og har siden for det meste vært skadet.

Men koronaviruset har rammet så mange klubber at få vil ha råd til Pogba nå. Real Madrid, som lenge har jaktet ham, har sagt at de ikke kommer til å gjøre noen store kjøp i sommer. Siden United heller ikke vil selge billig, vil Pogba sannsynligvis bli.

PAUL POGBA: I fjor ville han helst vekk frå United. I sommer har han storspilt, og blir sannsynligvis i klubben Foto: Clive Brunskill / AFP

Og det er kanskje like greit, for siden oppstarten har Pogba vist et nivå og humør som vi ikke har sett siden starten av fjoråret, da José Mourinho nettopp hadde blitt sparket. I Fernandes har Pogba fått en verdig midtbanepartner.

Pogbas agent, Mino Raiola, har lenge sagt at Pogba blir så sant United viser evne til å matche spillerens ambisjoner. Det var ikke tilfellet på høsten. Det er det nå.

Nye kupp

Samtidig trenger United mer Pogba og Fernandes for å ta igjen Liverpool.

Man kan sammenligne Fernandes med kjøpet av Mohamed Salah. Sistnevnte ga Liverpools angrep en ny dimensjon da han kom i 2017. Men Liverpool måtte treffe blink to ganger til, med kjøpene av Virgil van Dijk og Allison, før de kunne hevde seg i toppen.

Nå er det opp til United å følge opp Fernandes-kjøpet med nye kupp.

De har et strålende utgangspunkt. Deltakelsen i mesterligaen gjør at de kan budsjettere med premiepenger på rundt 700 millioner kroner fra den turneringen.

Og siden så mange klubber er i økonomiske vansker, kan gode spillere være tilgjengelige for en «billig» penge. United er en av få klubber som fortsatt har nok penger til å hente store navn.

Kjøpene av Fernandes, Wan-Bissaka og Maguire gjenspeiler en klubb som har fått rekrutteringen på stell.

Nå gjenstår det å se om de fortsettes den trenden. Overgangsvinduet åpner i dag og lukkes 5. oktober. En plass blant de fire beste var viktig for Solskjær og United.

Suksess på overgangsmarkedet de neste 10 ukene blir enda viktigere.