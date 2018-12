Solskjærs gamle elever serverte nordmannen en drømmestart som United-manager

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

22. desember 2018, kl. 18.30. Det vil for alltid bli stående som et historisk tidspunkt for norsk fotball. Ole Gunnar Solskjær hadde offisielt ledet sine første sekunder som Manchester United-manager.

GLISET: Solskjær kunne smile hele veien hjem fra Cardiff lørdag. Foto: Geoff Caddick / AFP

Og det tok ikke mange flere sekunder før Solskjær kunne dra frem det sjarmerende smilet Manchester-fansen er vant til å se han med, og det takket være to gamle kjenninger.

Paul Pogba, som Solskjær trente da han var reservelagstrener, gikk ned utenfor 16-meteren, og Michael Oliver ga frispark. 21 år gamle Marcus Rashford rotet frem hammeren fra verktøykassa, og klinket ballen bort i keeperhjørnet med en karakteristisk dupp som fikk bortefansen til å mimre tilbake til glansdagene med en viss portugisisk frisparkfot.

Så feiret han med å skli på knærne bortover det walisiske gresset, akkurat som manageren gjorde etter sin berømte scoring i mesterligafinalen i 1999.

– Ole (Gunnar Solskjær) vil at vi skal være positive, og hele tiden se etter åpninger. Det er bra med tre poeng, måten vi gjorde det på var fantastisk. Men dette var bare starten, sa Marcus Rashford på TV 2 etter kampen.

DRØMMESTART: Marcus Rashford ga Ole Gunnar Solskjær den starten han ønsket på managerkarrieren i United. Du trenger javascript for å se video. DRØMMESTART: Marcus Rashford ga Ole Gunnar Solskjær den starten han ønsket på managerkarrieren i United.

Nordmannen var åpenbart svært fornøyd etter at United til slutt hadde vunnet 5–1. Det var første gang Manchester United hadde scoret fem ligamål siden Sir Alex Fergusons avskjedskamp i 2013.

– Det er helt supert. Vi er Manchester United, og vi skal fremover. Scorer vi ett, så skal vi ha to. Scorer vi to, så skal vi ha tre. Sånn er det. Det var flott å se lysten til å gå fremover, og ikke minst lysten til å vinne ballen tilbake da vi mistet den, sa Solskjær på TV 2 etter kampen.

Tre gamle kjenninger fra start

Uniteds første målscorer er også en av spillerne Solskjær kjente svært godt til fra før. Rashford var nemlig en del av United-akademiet da nordmannen trente reservene.

– Jeg visste godt hvem Marcus var da jeg var trener her sist. Han var litt yngre, så jeg trente han ikke, men jeg visste om han. Det er utrolig å se dem (Pogba, Lingard, Rashford) spille på A-laget nå, sa Solskjær til MUTV i det første intervjuet som United-manager torsdag.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Alle de tre fikk plass i Solskjærs første startoppstilling.

– Jeg har sett nok kamper, og hatt en idé om hvordan jeg ville at mitt United-lag skulle se ut. Det er det man gjør da man er supporter. Jeg har hatt Pogba før, og alle vet hva slags spiller han her. Hvorfor ikke bare få han tilbake på laget så fort som mulig?, sa manageren på TV 2 før kampen.

BUET: Hjemmefansen buet på sin tidligere trener da han ankom stadion i ettermiddag. Du trenger javascript for å se video. BUET: Hjemmefansen buet på sin tidligere trener da han ankom stadion i ettermiddag.

Lingard sentral

Før Solskjærs første kamp som manager har ekspertene pratet om at Paul Pogba kom til å bli nøkkelen for nordmannen.

Etter først å ha laget frisparket som Rashford hamret i nettet, svarte franskmannen med å åpne opp Cardiff-forsvaret med en pasning til Ander Herrera litt senere. Han fikk et hav med rom utenfor 16-meteren, og skrudde ballen via en Cardiff-rygg og i krysset.

KRYSSET: Herreras langskudd fikk en heldig sprett via en Cardiff-spiller, men dalte ned i krysset. Du trenger javascript for å se video. KRYSSET: Herreras langskudd fikk en heldig sprett via en Cardiff-spiller, men dalte ned i krysset.

Hjemmelaget fikk derimot tent et håp da nettopp Herrera handset inne i eget felt. Victor Camarasa var sikker fra 11-meteren.

SOM SJEFEN: Både Marcus Rashford og Ander Herrera (bildet) feiret som Solskjær gjorde under mesterligafinalen i 1999. Foto: Craig Brough / Reuters

Men er det en ting Solskjær har vært klar på etter at han ble ansatt som manager denne uka, så har det vært at United skal spille underholdende fotball.

Det hadde også spillerne fått med seg, for noen minutter før pause kombinerte de røde med et tempo United-fansen ikke har sett på mange år. En annen Solskjær-elev, Jesse Lingard, pirket ballen til Anthony Martial – og Uniteds toppscorer satte sin åttende for sesongen.

– Det ligner på Barcelona-fotball, sa Nils Johan Semb i TV 2s Premier League-studio.

ETT-TOUCH: Uniteds 3-1-scoring lignet på glansdagene til Ferguson. Du trenger javascript for å se video. ETT-TOUCH: Uniteds 3-1-scoring lignet på glansdagene til Ferguson.

Lingard var atter en gang på pletten igjen etter hvilen. Han skaffet straffesparket selv, og fra 11 meter var Solskjær-eleven sikker som banken.

SCORING OG MÅLGIVENDE: Jesse Lingard var viktig i Solskjærs managerdebut med United. Foto: Rebecca Naden / Reuters

Men United var ikke ferdig med festfotballen, og igjen var det Solskjærs elevduo Paul Pogba og Jesse Lingard som var frempå. Franskmannen slo den målgivende pasningen, Lingard rundet keeper, og satte inn Uniteds femte mål.

– Vi spilte mye kvikkere i dag. Vi presset høyere, og skapte mange sjanser. Vi spilte med energi og glede, og vi toppa det med fem mål, sa en fornøyd Lingard i etter kamp-intervjuet på TV 2.

Det eraltså første gang Manchester United har scoret fem ligamål siden Sir Alex Fergusons siste kamp som manager i 2013. Da spilte United 5–5 mot West Bromwich.

– Det er nesten som det er skrevet i stjernene, sa TV 2-programleder Jan-Henrik Børslid etter kampen.