19. desember 2018 signerte Ole Gunnar Solskjær kontrakt som midlertidig manager for Manchester United. De færreste levnet nordmannen store sjanser til å få jobben permanent, men han har bitt seg fast.

Denne sesongen ledet han laget til en andreplass i Premier League. Men på Old Trafford lever managerne av troféer, og det har Solskjær så langt ikke klart å levere.

Onsdag kveld kan det imidlertid skje når United møter spanske Villarreal i europaligafinalen i Gdansk.

– Spillerne er klare for dette, og det er det viktigste. Jeg har sett noe vokse i dem. Jeg er trygg på at vi som gruppe er klare for dette nå, sa Solskjær da han tirsdag ettermiddag møtte pressen sammen med Bruno Fernandes og Luke Shaw.

Tenker ikke på CV-en

Flere ganger ble han spurt om hva en seier vil bety for ham personlig. Svaret var kanskje ikke det pressen hadde regnet med.

– Jeg tenker aldri på min egen CV, definitivt ikke. Det har aldri vært i mine tanker, sier Solskjær.

Da er han adskillig mer opptatt av hva det kan bety for klubben.

– Det kan være springbrettet til en stor framtid, for dette er et ungt lag, et lag vi har bygd på nytt de siste årene. Vi håper dette kan bli starten på noe mer, sa Solskjær.

Selv om mange ser på Manchester United som store favoritter, er ikke manageren bekymret for presset på spillerne.

– De signerer for å akseptere utfordringen det er å være best, for dette er den beste klubben i verden. Det er «the pleasure of the preassure» (nytelsen ved presset), ved å spille for United. Det er noe de er klare for, for de ville aldri ha signert her hvis de ikke var toppspillere, svarte han.

SUPERINNBYTTER: Ole Gunnar Solskjær kom inn fra benken og avgjorde mesterligafinalen 26. mai 1999. Foto: REUTERS FILE PHOTO / Reuters

Peker på innbytterne

Naturlig nok ble Ole Gunnar Solskjær konfrontert med mesterligafinalen i 1999. Den ble spilt på samme dato som årets europaligafinale, 26. mai. Og som de fleste fotballinteresserte i Norge husker, ble finalen mot Bayern München den største kvelden i Solskjærs karriere, da han kom inn fra benken og avgjorde.

I samme kamp kom også Teddy Sheringham inn fra benken og scoret.

Nettopp den opplevelsen gjør at han vil ta en ekstra prat med dem som ikke får plass på laget.

– Jeg vil fortelle innbytterne at de kanskje må spille en rolle, for det har skjedd før. Vær skuffet, vær sint på meg, men vær klar når du kommer på. Og hvem som enn starter, vær klar til å nyte det, for du spiller ikke for mange finaler i ditt liv, sa Solskjær.

VIKTIG MANN: Bruno Fernandes. Foto: HANDOUT / Reuters

Fernandes: – Alt er annerledes

Så bekreftet han at kaptein Harry Maguire sliter med å rekke kampen, mens Anthony Martial som kjent er ute. Bortsett fra det, er troppen i god forfatning. Og blant dem som definitivt har lyst til å vise seg fram, er Bruno Fernandes.

– Alle vet det er viktig for oss å vinne trofeer. Som spiller vil du vinne. Og vi spiller for en stor klubb, trofeer er en del av denne klubben, sier portugiseren, som mener Manchester United som lag nå er mye bedre rustet enn da de røk ut av europaligaen i semifinalen i fjor.

– Alt er annerledes, laget har vokst opp, vi har blitt et bedre lag. Det er bra å være i finalen, men for at det skal være perfekt, må vi vinne finalen, sa han på pressekonferansen i forkant av tirsdagens trening.

Der får han full støtte av manager Solskjær.

– Vi reiser bare hjem fornøyd hvis vi vinner i morgen, fastslo manageren.